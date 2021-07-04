Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского

15:38 4.07.2021

Невыполнение Киевом минских договоренностей затрудняют подготовку к встрече президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Украина последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности», — приводят слова Пескова «Известия».

Отсюда и разочарование Путина в Зеленском - не высказывания президента Украины, а нежелание выполнять минские договоренности, отметил представитель Кремля.

Еще одним негативным фактором является то, что Украина пытается представить Россию участником конфликта.

«[Украина] пытается представить нашу страну участником конфликта, что совершенно не соответствует действительности. <…> Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [Нормандской] четверки», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал также о работе Владимира Путина над «украинской статьей», пишет «Коммерсант». «Мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее "украинская статья", и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим»,— сказал Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для страны, для национального кода и для будущего.