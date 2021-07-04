Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского
Невыполнение Киевом минских договоренностей затрудняют подготовку к встрече президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Украина последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности», — приводят слова Пескова «Известия».
Отсюда и разочарование Путина в Зеленском - не высказывания президента Украины, а нежелание выполнять минские договоренности, отметил представитель Кремля.
Еще одним негативным фактором является то, что Украина пытается представить Россию участником конфликта.
«[Украина] пытается представить нашу страну участником конфликта, что совершенно не соответствует действительности. <…> Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [Нормандской] четверки», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента рассказал также о работе Владимира Путина над «украинской статьей», пишет «Коммерсант». «Мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее "украинская статья", и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим»,— сказал Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для страны, для национального кода и для будущего.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем Путину и Зеленскому вообще встречаться? История сама все поставит на места.
А президента России тоже актер играет. Так что им будет о чём поговорить.
Более глупых комментариев не читал. Детство и только. Такое впечатление, что комментаторы считают себя умнее Президента РФ, что он, якобы, обиделся на Зеленского за какие-то высказывания. Смех да и только. Плевать ВВП хотел на какие-то высказывания Зе. Байден тоже нелицеприятно высказался о нем, и ничего, встретились и поговорили. Потому что было о чем говорить. А с актером, играющим Президента Украины, говорить не о чем. Просто Не о Чем! Поэтому и желания встречаться нет.
Хорошо,будем считать что «Украина последовательно "размывает" важность минских договоренностей, говоря или предлогают о том, что нужно их чем-то заменить,подчёркивают, что они уже вроде как неживые, эти договоренности».
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В чём сложность?, почему Кремль не решается встретиться с Зеленским,неУжели встреча русского и украинца на много сложее чем встреча с Байденом,как погляжу вообще потеряли БЕРЕГА..
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Интересно,а без этих минских соглашенни, получается, что и встречаться нельзя, нарманцы ВАМ зачем, да да русским и украинцам спрашиваю, вам зачем нужны норманцы?, дожились, что без их участия ВАМ русским и украинца ни как не договориться - ПОЗОРИЩЕ....а единный хлеб веками вместе выращивали и ели
Ты лично хоть с одним КГБшником знаком, чтоб такое писать?