На автобусах Подмосковья появились наклейки о прививке у водителя

Крупнейший подмосковный перевозчик пассажиров «Мострансавто» (обслуживает свыше 170 маршрутов) начал размещать на автобусах наклейки, которые свидетельствуют о том, что водитель прошел вакцинацию от коронавируса.

«Мы за вакцинацию! Вас везет водитель, прошедший вакцинацию», - сообщается в тексте.

В сообщении компании говорится, что «в ближайшее время компания планирует суммарно разместить около 1000 стикеров на бортах автобусов большого, среднего и малого класса».

В настоящее время наклейки появились на автобусах, курсирующих между Москвой и областью.


Фото с сайта mostransavto.ru

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