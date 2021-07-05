На автобусах Подмосковья появились наклейки о прививке у водителя
Крупнейший подмосковный перевозчик пассажиров «Мострансавто» (обслуживает свыше 170 маршрутов) начал размещать на автобусах наклейки, которые свидетельствуют о том, что водитель прошел вакцинацию от коронавируса.
«Мы за вакцинацию! Вас везет водитель, прошедший вакцинацию», - сообщается в тексте.
В сообщении компании говорится, что «в ближайшее время компания планирует суммарно разместить около 1000 стикеров на бортах автобусов большого, среднего и малого класса».
В настоящее время наклейки появились на автобусах, курсирующих между Москвой и областью.
Фото с сайта mostransavto.ru
Комментарии читателей Оставить комментарий
Весёлый Роджер?
От таких автобусов, поди зараженные будут
на машину.