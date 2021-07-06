Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму
Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы.
«Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ», - указывается в сообщении краевого избиркома.
Для регистрации в качестве кандидата Антону Фургалу теперь нужно собрать в его избирательном округе 15 433 подписей избирателей.
Напомним, Сергей Фургал, до того, как в 2018 году стал губернатором региона, трижды избирался депутатом Госдумы. 20 июля 2020 года он был отстранен от должности в связи с утратой доверия и арестован. Недавно суд продлил его арест до 7 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему только он? В Госдуме уже много более замечательных людеи.
неймется?
сын за отца не отвечает, но наследует? у нас все в порядке с головой?
это в интернетах за спинами других хорошо решаете.
чирикнул и в кусты. Я не я, и корова не моя
А он не хочет пойти работать на завод в литейку или на шахту?