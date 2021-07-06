Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму

Сергей Фургал

Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы.

«Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ», - указывается в сообщении краевого избиркома.

Для регистрации в качестве кандидата Антону Фургалу теперь нужно собрать в его избирательном округе 15 433 подписей избирателей.

Напомним, Сергей Фургал, до того, как в 2018 году стал губернатором региона, трижды избирался депутатом Госдумы. 20 июля 2020 года он был отстранен от должности в связи с утратой доверия и арестован. Недавно суд продлил его арест до 7 октября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.07.2021, 14:25
    Гость: Ви, гусские,

    это в интернетах за спинами других хорошо решаете.
    чирикнул и в кусты. Я не я, и корова не моя

Все комментарии (10)
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