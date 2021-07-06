Около 300 домов подтопило из-за непогоды в Краснодарском крае

Почти 300 домов и более 400 приусадебных участков были подтоплены обильными осадками в Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, на текущий момент остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в 7 населенных пунктах. Всего из района наводнения эвакуировали 136 человек, из них 44 человека были сняты с крыш домов, 64 человека находятся в пунктах временного размещения.

В связи с ситуацией, главное управление МЧС России по Краснодарскому краю ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти муниципальных районах края. В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

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