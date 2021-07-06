10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе

10:18 6.07.2021

Каждый десятый работающий россиянин готов уйти с работы, если работодатель будет требовать сделать прививку от COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоги соцопроса «Зарплата.ру». В нем приняли участие более 1700 человек.

«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», — говорится в исследовании. Как правило, о готовности уволиться говорили работники до 24 лет – 38%.

Как выяснили социологи, около 24% россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% респондентов отметили, что привитые люди тоже могут заболеть. 9% опрошенных сообщили, что срок действия вакцины слишком короткий, 7% граждан против любого принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами. Наконец еще 1% респондентов хочет привиться иностранной вакциной.

Также 11% опрошенных не пойдут на вакцинацию, поскольку у них есть антитела к коронавирусу.

Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому организации из сфер торговли и услуг должны привить от COVID-19 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация работников в стране добровольная, потому что россияне могут поменять работу, если не хотят делать прививку.