10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе

Сертификат о прививке © KM.RU, Наталья Ступникова

Каждый десятый работающий россиянин готов уйти с работы, если работодатель будет требовать сделать прививку от COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоги соцопроса «Зарплата.ру». В нем приняли участие более 1700 человек.

«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», — говорится в исследовании. Как правило, о готовности уволиться говорили работники до 24 лет – 38%.

Как выяснили социологи, около 24% россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% респондентов отметили, что привитые люди тоже могут заболеть. 9% опрошенных сообщили, что срок действия вакцины слишком короткий, 7% граждан против любого принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами. Наконец еще 1% респондентов хочет привиться иностранной вакциной.

Также 11% опрошенных не пойдут на вакцинацию, поскольку у них есть антитела к коронавирусу.

Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому организации из сфер торговли и услуг должны привить от COVID-19 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация работников в стране добровольная, потому что россияне могут поменять работу, если не хотят делать прививку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 21:24
    Гость: Да нет, Ванёк,

    подонки те, кто принимает такие законы конечно. А нормальных, которые не хотят прививаться непроверенными ГМО-ми вакцинами, как раз большинство - на сегодня привитых всего 12,5%. Так что здесь ты немного обос..ся.

  2. 06.07.2021, 18:14
    Гость: gvozd

    ну вопервых Любые Угрозы в попытке Принудить человека к уколам Против его согласия - это Прямое Нарушение Нюрнбергского Кода.
    те кто это Навязывает - должны висеть на одной виселице вместе с их немецкими предшественниками..
    теперь представьте себе Врача.. который потратил 15 лет своей жизни на тяжелую и полнуюлишений учебу в академии что-бы получить позволение Кагала работать..
    зная что генные уколы на самом деле из себя представляют, он естественно не желает этот яд себе колоть - для него это Конец всех усилий его жизни..
    просто росчерком пера таких Фашистов как собянин, песков и вся эта кодла Инострнных Агентов, Слуг Кагала..
    жизнь человека-Врача-специалиста сливается в унитаз..
    кстати это все тоже Копируется из сша.
    вот недавно буквально один из из госпиталей в сша Уволил 150 Врачей - за отказ колоть себе уколы франкенштейна.
    это ПРЕСТУПЛЕНИЕ..
    вначале Государство прямо Запретило оказывать медицинскую помощь, а теперь просто запрещает Врачам работать за их Отказ согласится на Эксперименты над собой.
    пока ребята Вы все Это Терпите - это Будет Продолжаться..
    садиста всегда распаляет Безмолвность и Покорность Жертвы.

  4. 06.07.2021, 17:37
    Гость: Nic

    "готовы" - пока ни один не уволился.Тута были, кто против вакцинации.Ещё не уволились?

  5. 06.07.2021, 17:37
    Гость: ABCD

    С такими зарплатами за что держатся?
    Сейчас те, кто без оформления сами на себя работают больше имеют.

Все комментарии (27)
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