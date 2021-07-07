Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву РФ актуализировать модель вакцинации населения.
Как пишет РИА Новости, Мишустин акцентировал внимание на необходимости достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%.
"Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", - говорится в сообщении Мишустина.
Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На закате СССР, тоже так было. Вышел на трибуну, толкнул спичь, поручил. Дело сделано. Бурные аплодисменты, а воз и ныне там.
И,что за истерика? 18127 человек -это в течение 20-ти месяцев,,то есть за 610 дней,то есть по 29 человек в день-это что,ужас-ужас?Задолбал ты ковырянием в цифрах,что ни напишешь-всё мимо.
А в это время на рамблере инфа - В ВОЗ заявили о победе новых штамов вируса над вакцинами.
Если,народ не способен сам себя защитить от врага,пусть и внутри свой страны(тем более),значит он не имеет права на существование.Он это сам заслужил- туда ему и дорога. Про*рали все завоевания и победы своих славных отцов-дедов,превратились в мычащее быдло,тогда нечего таких жалеть.Ждут,что кто-то придёт и принесёт им освобождение от этого ужаса- нет,придут и как лабораторных крыс будут использовать когда захотят и как захотят,если даже детей берут для опытов,а всем пофиг.
проконсультируйте г-на Мишустина о том,что в эпидемию нельзя вакцинировать людей и самое главное никакого коллективного иммунитета быть не может. проф.вирусолог Geert Vanden Bossche.