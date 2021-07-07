Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета

14:50 7.07.2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву РФ актуализировать модель вакцинации населения.

Как пишет РИА Новости, Мишустин акцентировал внимание на необходимости достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%.

"Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", - говорится в сообщении Мишустина.

Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.