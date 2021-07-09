МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев в РФ

МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, сообщает РИА Новости.

В частности ведомство предлагает отменить разрешения на временное проживание (РВП) в стране и установить три миграционных режима пребывания:  краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

При этом иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Регулировать трудовую миграцию предлагается с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Ведомство также предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих лиц – физических и юридических.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2021, 11:22
    Гость: да-да

    В первую очередь Правящая каста лже-либералов борется именно с русскими активистами. При этом колониальная администрация космополитов заинтересована в привлечении в страну полчищ мигрантов. Как огня они боятся роста самосознания русского народа.

  2. 09.07.2021, 11:14
    Гость: да-да

    Власть мечется из стороны в сторону. Страна на ручном управлении. Во всем либеральная ложь и дикая конспирология во власти. Главное для них не допускать доминирования русских в структурах власти.

  3. 09.07.2021, 11:00
    Гость: нет-нет

    а вы думаете и сейчас будет порядок? Наоборот все запутывают и во все вмешиваются. Правящая каста космополитов мечется из стороны в сторону. При этом скрывают от русского народа свои истинные намерения. Хамелеоны.

  4. 09.07.2021, 10:50
    Гость: Петр

    Могу предсказать- ничего в сущности не изменится. С русскими переселенцами будет вести непримиримая и жестокая борьба, как и раньше. Для бандитов и террористов из ЦА будут широко открыты все двери.

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