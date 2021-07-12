Вице-премьер предложила перерабатывать лес с Дальнего Востока в Сибири

Фото с сайта pixabay.com

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая отвечает в кабмине за лесную промышленность, поручила разработать предложения по «перераспределению» заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины на перерабатывающие предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов «с учетом мер господдержки». Их Минвостокразвития и Минпромторг должны анонсировать до 30 июля.

Об этом сообщается в протоколе совещания, которое вице-премьер провела в Чите 19 июня, пишет РБК.

С 1 января 2022 года в России начнет действовать запрет на экспорт круглого леса, цель инициативы — развитие в РФ глубокой переработки. На Дальнем Востоке, заводы которого ежегодно экспортируют около 4 млн куб. м древесины, не достает мощностей для ее переработки По этой причине в правительстве предложили создать новую государственную компанию, которая получит роль «эксклюзивного агента» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока на переходный период — пока не будут созданы дополнительные мощности. Против этой идеи выступает Абрамченко.

На совещании у вице-премьера было озвучено мнение, что низкосортная древесина, которая экспортируется, в связи с запретом на вывоз кругляка будет не востребована внутри России. Однако на встрече в кабмине не были приведены объемы этой древесины и не просчитаны возможности использования такого сырья для переработки в РФ.

Согласно поручению Абрамченко необходимо определить наиболее эффективные модели использования освобождающегося леса, который ранее вывозился в Китай. Его смогут перерабатывать на территории России, в частности для производства пеллет, говорит представитель Виктории Абрамченко. «Нам известна заинтересованность со стороны сибирских предпринимателей, они готовы перерабатывать эту древесину», — отметила представитель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.07.2021, 20:17
    Гость: ого

    Как глубоко вице-премьер вникла в лесную тему,ее нужно наградить.Это вам не Чубайс.

  3. 12.07.2021, 13:09
    Гость: да-да

    Вспомнили о насущном. Все последние 30 лет именно эта Правящая каста либерал-космополитов все делала для разрушения своей собственной лесобработки, лес бессистемно расхищаля и вырубался. В этом деле хозяйничали воровские банды, связанные с всевозможными криминальными структурами. Не было никакой государственной стратегии развития. И вот сейчас когда Запад ввел против них санкции эти ХАМЕЛЕОНЫ опомнились.

  4. 12.07.2021, 12:39
    Гость: Маленький секрет для вице:

    спрос рождает предложение. Лес заготавливать и перерабатывать можно только найдя потребителя. Такая глубокая мысль.

  5. 12.07.2021, 12:31
    Гость: Европеец

    Так для этого у вас премьеры и вицепремьеры !!! У нас премьеры этим не занимаются.

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