В России предложили увеличить отпуск некурящим сотрудникам
В Общественной палате выступили с предложением увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск некурящим сотрудникам на 10 дней. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо члена Общественной палаты Султан Хамзаев премьер-министру Михаилу Мишустину.
По словам Хамзаева, курение отнимает у сотрудника до часа рабочего времени в день. Если пересчитать в годовом соотношении, на курение уходит в общей сложности примерно двадцать рабочих дней. При этом работодатели и государство вынуждены нести все издержки, связанные с курением сотрудников.
"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — говорится в письме. Хамзаев добавил, что введение подобной меры станет поводом для курильщиков отказаться от своей вредной привычки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Султан Хамзаев - Руководитель проекта «Трезвая Россия». Мдяяя, трезвой Россия уже стала, осталось стать некурящей. Где ж их плодят, мля.
Выкуренная сигарета, снижает риск заболевания Короной на 5%!!!
Ну, не курит КороноВирус, не курит!
всё как всегда и Гоголь всё ещё актуален - дураки и дороги.
Некурящие обычно бездельники...Так что логика есть.
- Ваш сын курит, курит, курит!
- Что, так много курит?
- Нет, только когда выпьет.
- Он что, еще и пьет?
- Нет, только когда в карты проиграет.