В России предложили увеличить отпуск некурящим сотрудникам

08:40 13.07.2021

В Общественной палате выступили с предложением увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск некурящим сотрудникам на 10 дней. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо члена Общественной палаты Султан Хамзаев премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам Хамзаева, курение отнимает у сотрудника до часа рабочего времени в день. Если пересчитать в годовом соотношении, на курение уходит в общей сложности примерно двадцать рабочих дней. При этом работодатели и государство вынуждены нести все издержки, связанные с курением сотрудников.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — говорится в письме. Хамзаев добавил, что введение подобной меры станет поводом для курильщиков отказаться от своей вредной привычки.