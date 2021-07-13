В России предложили увеличить отпуск некурящим сотрудникам

В Общественной палате выступили с предложением увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск некурящим сотрудникам на 10 дней. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо члена Общественной палаты Султан Хамзаев премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам Хамзаева, курение отнимает у сотрудника до часа рабочего времени в день. Если пересчитать в годовом соотношении, на курение уходит в общей сложности примерно двадцать рабочих дней. При этом работодатели и государство вынуждены нести все издержки, связанные с курением сотрудников.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — говорится в письме. Хамзаев добавил, что введение подобной меры станет поводом для курильщиков отказаться от своей вредной привычки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 12:11
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Султан Хамзаев - Руководитель проекта «Трезвая Россия». Мдяяя, трезвой Россия уже стала, осталось стать некурящей. Где ж их плодят, мля.

  2. 13.07.2021, 11:59
    Гость: Шило

    Выкуренная сигарета, снижает риск заболевания Короной на 5%!!!
    Ну, не курит КороноВирус, не курит!

  5. 13.07.2021, 09:51
    Гость: Анекдот

    - Ваш сын курит, курит, курит!
    - Что, так много курит?
    - Нет, только когда выпьет.
    - Он что, еще и пьет?
    - Нет, только когда в карты проиграет.

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