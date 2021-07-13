«Почта России» ввела новые ограничения для непривитых сотрудников
Руководство «Почты России» приняло решение изменить режим прохода в служебные помещения и разрешило посещать офис не более 10% сотрудников одновременно и только тем, кто имеет прививку от коронавируса.
При отстутсвии справки о вакцинации, сотрудник сможет работать только при наличии QR-кода об уже перенесенном заболевании или справки о наличии антител сроком действия не более 3 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Также отмечается, что в регионах, в которых были введены требования об обязательной вакцинации работников, предприятие выполняет указания, а среди сотрудников проводятся розыгрыши призов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это неприлично. Стыдиться бы надо,товарисч.
Как порядочный человек,как патриот,Вы должны поболеть.Умирать не обязательно.
Да,а фото вируса не вышло? Шеф что говорит?
Работников и так не хватает на почте. Если раньше было два человека, то теперь 10 % от двух. Проще почту закрыть. Да здравствуют альтернативные почтовые услуги
Два раза в неделю на фирме, и за стет фирмы, мы сами себе делаем тест на короновирус.
Подписаные тесты сдаем секретарю. Шеф их фотографирует.
Слава Богу никто за все время этой заразой на фирме не заболел.
Ну, логично же! ИТ-шник, меняющий шнур, главный распространитель аовидля!
Электрик, меняющий лампочку, сантехник...
А Песков, совсем недавно, говорил публично, что это только "детских поваров" касаемо...
от COVID-19 прошла в Барнауле
Серия одиночных пикетов прошла на площади Свободы в Барнауле. Люди стояли с плакатами, на которых выразили свое мнение по поводу принудительной вакцинации.
Участники объяснили, что не выступают против прививок: их волнует именно факт обязательности их введения. Они предлагают властям разработать ряд поощрений для тех, кто собирается вакцинироваться от COVID-19, и лучше информировать людей по поводу состава и влияния препаратов, пишет "Тайга.инфо".
Напомним, что изначально проведение пикета против принудительной вакцинации в Барнауле было согласовано с местной мэрией, однако позже она отозвала свое решение, сославшись на ухудшение эпидемиологической COVID-обстановки в регионе. Они предложили организаторам перенести место проведения на площадь Свободы.