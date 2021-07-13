«Почта России» ввела новые ограничения для непривитых сотрудников

21:29 13.07.2021

Руководство «Почты России» приняло решение изменить режим прохода в служебные помещения и разрешило посещать офис не более 10% сотрудников одновременно и только тем, кто имеет прививку от коронавируса.

При отстутсвии справки о вакцинации, сотрудник сможет работать только при наличии QR-кода об уже перенесенном заболевании или справки о наличии антител сроком действия не более 3 месяцев, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что в регионах, в которых были введены требования об обязательной вакцинации работников, предприятие выполняет указания, а среди сотрудников проводятся розыгрыши призов.