Полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве
В день массовой драки в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и предупредил об этом.
"Двенадцатого июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — расссказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Звонивший отказался назвать свое имя, но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.
Станцию метро и прилегающие к ней районы обследовали, но скопления людей не обнаружили.
Однако ночью драка все-таки состоялась. В ней приняли участие около 200 человек. В отделение полиции были доставлены 102 выходца из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не то место выбрали для драки. Вот возле Спасской башни было бы само то. Глядишь бы и гарант увидел и услышал. И как мастер единоборств оценил бы.
палицаев зассалли тронуть мусликов!
Наивность ..оне побьются в конкуренции а,потом возьмутся за общее дело и ,поделят мск аул в итоге до конца а,аборигенов возьмут пахать на себя...
Это полицаям, не русских бабушек с пучком редиски пинать, может и война начаться с мусульманами в РФ, где по факту силовые структуры РФ, обречены .
Видимо,все дрались в масках,вот и претензий к ним практически нет.А если бы еще и перчатки надели,то вообще бы благодарность получили.