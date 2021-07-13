Полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве

15:16 13.07.2021

В день массовой драки в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и предупредил об этом.

"Двенадцатого июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — расссказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Звонивший отказался назвать свое имя, но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.

Станцию метро и прилегающие к ней районы обследовали, но скопления людей не обнаружили.

Однако ночью драка все-таки состоялась. В ней приняли участие около 200 человек. В отделение полиции были доставлены 102 выходца из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.