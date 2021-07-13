Полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве

Полицейские

В день массовой драки в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и предупредил об этом.

"Двенадцатого июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — расссказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Звонивший отказался назвать свое имя, но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.

Станцию метро и прилегающие к ней районы обследовали, но скопления людей не обнаружили.

Однако ночью драка все-таки состоялась. В ней приняли участие около 200 человек. В отделение полиции были доставлены 102 выходца из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 18:49
    Гость: ДВП

    Не то место выбрали для драки. Вот возле Спасской башни было бы само то. Глядишь бы и гарант увидел и услышал. И как мастер единоборств оценил бы.

  3. 13.07.2021, 17:50
    Гость: тд

    Наивность ..оне побьются в конкуренции а,потом возьмутся за общее дело и ,поделят мск аул в итоге до конца а,аборигенов возьмут пахать на себя...

  4. 13.07.2021, 17:08
    Гость: В.

    Это полицаям, не русских бабушек с пучком редиски пинать, может и война начаться с мусульманами в РФ, где по факту силовые структуры РФ, обречены .

  5. 13.07.2021, 16:02
    Гость: Артур

    Видимо,все дрались в масках,вот и претензий к ним практически нет.А если бы еще и перчатки надели,то вообще бы благодарность получили.

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