Более 100 человек задержаны после массовой драки мигрантов в Москве

Вечером 12 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии В ней участвовали около 200 человек. Драка продолжалась более пяти часов подряд.

Некоторые СМИ сообщают о драке между узбеками и киргизами, по другим данным, это были мигранты из Таджикистана и Киргизии.

По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент 11 июля, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках, пишет Газета.RU.

Правоохранительными органами после этого побоища в отделения полиции доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Задержания нарушителей были осложнены тем, что драки вспыхивали между отдельными группами в разных районах, поэтому сотрудникам полиции приходилось с мигалками оперативно перемещаться из одной точки в другую, чтобы предотвратить кровопролитие.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 17:54
    Гость: тд

    Все течет все меняется. Невидимая рука рынка диктует свои отношения а,атомизированные аборигены даже не заметят как ,их тут не стояло...

Все комментарии (35)
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