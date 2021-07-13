Более 100 человек задержаны после массовой драки мигрантов в Москве

12:04 13.07.2021

Вечером 12 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии В ней участвовали около 200 человек. Драка продолжалась более пяти часов подряд.

Некоторые СМИ сообщают о драке между узбеками и киргизами, по другим данным, это были мигранты из Таджикистана и Киргизии.

По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент 11 июля, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках, пишет Газета.RU.

Правоохранительными органами после этого побоища в отделения полиции доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Задержания нарушителей были осложнены тем, что драки вспыхивали между отдельными группами в разных районах, поэтому сотрудникам полиции приходилось с мигалками оперативно перемещаться из одной точки в другую, чтобы предотвратить кровопролитие.

