Более 100 человек задержаны после массовой драки мигрантов в Москве
Вечером 12 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии В ней участвовали около 200 человек. Драка продолжалась более пяти часов подряд.
Некоторые СМИ сообщают о драке между узбеками и киргизами, по другим данным, это были мигранты из Таджикистана и Киргизии.
По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент 11 июля, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках, пишет Газета.RU.
Правоохранительными органами после этого побоища в отделения полиции доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Задержания нарушителей были осложнены тем, что драки вспыхивали между отдельными группами в разных районах, поэтому сотрудникам полиции приходилось с мигалками оперативно перемещаться из одной точки в другую, чтобы предотвратить кровопролитие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все течет все меняется. Невидимая рука рынка диктует свои отношения а,атомизированные аборигены даже не заметят как ,их тут не стояло...
А можно по подробней кто из них в Гарварде учился Может в подземном переходе
Набивай стрелу, коль имеешь такое мнэние
РусГвардия тока на безмасочников заточена. Вот там-то они жостко...
Битва за Москву...!