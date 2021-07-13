В Ярославской области после прививки от COVID-19 скончался легкоатлет

22:18 13.07.2021

12 июля в городе Рыбинске Ярославской области похоронили тренера, легкоатлета Владимира Дорожкина. 38-летний крепкий мужчина скончался столь скоропостижно, что это связывают с побочным действием прививки от коронавирусной инфекции, которую он сделал на днях, ишет издание 76.ru.

По словам родственников, сделать прививку Владимир Дорожкин планировал 13 июля, уже записался в поликлинику. Но по какой-то причине его попросили сделать ее чуть раньше.

"Ему позвонили начальники и попросили в срочном порядке сделать девятого числа. В это время он был на больничном: у него немели кончики пальцев на левой руке и щемило в плече. С этим он поехал в поликлинику, к которой привязан по месту службы, где врач сказала, что не видит противопоказаний для прививки. Он сразу затем поехал в нашу Пироговскую в Рыбинске, ему сделали ее в 13 часов. Ничего не предвещало, всё было хорошо. Вечером принял душ, пошел в комнату, лег на кровать. В это время моя сестра Алёна, его жена, укладывала дочку. В 23:47 скорая констатировала смерть. Не получилось у них спасти Вову", — рассказала родственница Олеся.

В справке о смерти Владимира указали диагноз "кардиомиопатия" — заболевание, связанное с патологией сердца.

38-летний мужчина вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом, работал детским тренером. В июле Владимир взял больничный, он жаловался на онеменеи пальцев на левой руке и ущемление плеча. Но врач в поликлинике посчитала, что это не является противопоказанием от вакцинации.

Родственники умершего спортсмена считают, что врачи поликлиники не имели права давать ему разрешение на прививку, потому как симптомы сердечно-сосудистого заболевания были тревожными. А это является противопоказанием к вакцинации.