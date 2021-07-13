В Ярославской области после прививки от COVID-19 скончался легкоатлет

12 июля в городе Рыбинске Ярославской области похоронили тренера, легкоатлета Владимира Дорожкина. 38-летний крепкий мужчина скончался столь скоропостижно, что это связывают с побочным действием прививки от коронавирусной инфекции, которую он сделал на днях, ишет издание 76.ru.

По словам родственников, сделать прививку Владимир Дорожкин планировал 13 июля, уже записался в поликлинику. Но по какой-то причине его попросили сделать ее чуть раньше.

"Ему позвонили начальники и попросили в срочном порядке сделать девятого числа. В это время он был на больничном: у него немели кончики пальцев на левой руке и щемило в плече. С этим он поехал в поликлинику, к которой привязан по месту службы, где врач сказала, что не видит противопоказаний для прививки. Он сразу затем поехал в нашу Пироговскую в Рыбинске, ему сделали ее в 13 часов. Ничего не предвещало, всё было хорошо. Вечером принял душ, пошел в комнату, лег на кровать. В это время моя сестра Алёна, его жена, укладывала дочку. В 23:47 скорая констатировала смерть. Не получилось у них спасти Вову", —  рассказала родственница Олеся.

В справке о смерти Владимира указали диагноз "кардиомиопатия" — заболевание, связанное с патологией сердца.

38-летний мужчина вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом, работал детским тренером. В июле Владимир взял больничный, он жаловался на онеменеи пальцев на левой руке и ущемление плеча. Но врач в поликлинике посчитала, что это не является противопоказанием от вакцинации. 

Родственники умершего спортсмена считают, что врачи поликлиники не имели права давать ему разрешение на прививку, потому как симптомы сердечно-сосудистого заболевания были тревожными. А это является противопоказанием к вакцинации. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 06:32
    Гость: Бобориха

    Сами врачи считают, что диагноз должны поставить 3 врача. Если они сойдутся во мнении, то диагноз правильный. Это касается сложных случаев: операции, вакцинация, тяжелые заболевания, удаление зубов и т.п.

  2. 14.07.2021, 05:52
    Гость: однозначно

    Диплом и посещение лекций и даже оставшиеся знания после процесса обучения не при чем.Есть указания свыше-колоть всем!Вот и колят!Беременным -колят,диабетчикам -колят,да и вообще в период эпидемии-колят! Сейчас вообще нет противопоказаний!Какому врачу неизвестно,что во время эпидемии вакцинацию не проводят? Почему так происходит? У нас и в мире?Почему не уменьшается число больных,согласно официальной статистики? Кто-то владеет ответом на эти вопросы.

  3. 14.07.2021, 05:35
    Гость: ВДВ

    38-летний крепкий мужчина?77 Или больной сердечно-сосудистого заболеванием??? Вы уж определитесь.

  4. 14.07.2021, 03:56
    Гость: прохожий

    все оставившие коменты до меня или тупые идиоты, или провокаторы антипрививочники. Как они будут скулить о том что нужно было ривиться, когда им в задницу будут поставлять кислород и они будут подыхать от ковида. лицимеры и мрази конченные.....

  5. 14.07.2021, 01:59
    Гость: Радуга

    Не могу передать,как жалко Владимира Дорожкина. Кто такие врачи? Это такие же люди,как и мы,только врачи получили традиционное медицинское образование. Да,диплом у них есть,только в нем не написано как они посещали лекции и на какие отметки учились. Кто-то учился на пятерки,а кто-то учился через пень-колоду,но оба работают врачами. А кто нам сказал,что традиционное медицинское образование является совершенным? Мы земляне созданы Богом и только Он один знает,как происходят все процессы
    в наших организмах,а врачи,к сожалению,не Боги,поэтому доверять мнению врача нужно с большой осторожностью. Слушайте свое сердце! Что касается вакцинации,могу сказать только,что одному она может помочь,а другого может убить.Здоровый человек может выжить,а человек с хроническими заболеваниями вряд ли и Владимир Дорожкин тому пример. Берегите свое здоровье! Марк Твен сказал:"Будьте осторожны,когда читаете книги о здоровье:опечатка может стоить Вам жизни". Всем удачи!

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