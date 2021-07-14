В МИД объяснили причины контактов Москвы с талибами

МИД РФ

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал причины, почему Москва ведет контакты с радикальным движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Как пишет РИА Новости, Россия начала "наводить мосты" с талибами еще 7 лет назад, "предвидя" грядущее ухудшение ситуации в регионе на фоне вывода американских войск. 

По словам Кабулова, Москве было важно "доносить свои интересы и озабоченности в сфере безопасности в регионе" до руководства движения. Именно благодаря этому сейчас Россия "может разговаривать с любой из сил в Афганистане", в отличие от стран Запада, у которых "теперь проблемы".

Кабулов отметил, что на переговорах, члены движения "поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в Мазари-Гарифе", добавив, что Россия возобновит работу генконсульства, когда получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

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