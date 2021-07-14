Россия возобновит авиасообщение с двумя странами Европы

© KM.RU, Роман Погодаев

Россия откроет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом объявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Полеты в эти страны начнутся с 24 июля.

Регулярные рейсы будут происходить на взаимной основе из Москвы в Париж и Ниццу, на каждом направлении будет действовать по четыре рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга также будут летать самолеты в Париж и Ниццу, но с частотой два рейса еженедельно.

В Чехию можно будет отправиться из Москвы в Прагу, в неделю будут совершаться по четыре рейса.

Франция внесла Россию в «красный» список стран, из которых можно въезжать. В этом случае правила въезда практически одинаковы для вакцинированных от коронавируса и невакцинированных граждан. У въезжающего должна быть веская причина: гражданство Франции или Евросоюза (во втором случае ПМЖ должно быть во Франции), французский или европейский ВНЖ (также с основным местом проживания во Франции), работа в сфере перевозок, работа в дипломатическом представительстве, консульском учреждении или международной организации, или транзит во Франции менее 24 часов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 22:23
    Гость: Алексей

    В принципе согласен и добавлю, что во Франции нужно не только на частный пляж идти, но желательно ещё охрану при себе иметь, если хочешь где-либо просто погулять, ну и от грузовика на площади в Ницце никто не застрахован, как никак развитая страна.

  2. 14.07.2021, 21:42
    Гость: чем сильнее выкручивают руки нелояльным

    Тем больше свободы своим! Ну, не могут кореша ОПГ Озеро без Хранцыи - придется колоть жыжу насильно не только беременным, но и детям...

  3. 14.07.2021, 21:32
    Гость: Гость

    Что-то мне вещует, что государство не хочет платить кешбэк туристам по России. И поддерживать российскую туриндустрию. Поэтому вслед за Турцией, Египтом открывается Европа.

  4. 14.07.2021, 19:57
    Гость: Репа

    Представительства почти всех банков Швейцарии есть почти во всех странах мира. Развитых. В Ницце тоже есть такие филиалы. Это первое. Второе ещё проще. Не хочешь сидеть с черными на бесплатном пляже, без шезлонга и туалета, топай на частный пляж. Какие проблемы???? Так что не дури тут своими познаниями людей. И потом. Наши не нищие, я про туристов из России, чтобы сидеть с мухами, зажав очко. На коммунальные бесплатные пляжи из них никто не идёт, ну кроме тебя. Нищенское пособие, что тебе платят не инклюзив и пляж туда не включён.

  5. 14.07.2021, 19:14
    Гость: Stalker

    Россия возобновит авиасообщение с двумя странами Европы, где нас особенно не ждут. Во-первых, из-за роста заболевших в нашей стране. Мы уже чуть ли не на 4 месте в мире по этому показателю. Во-вторых, в той же Франции своих больных до фига и более. На кой черт им еще и наши ? В этой связи возникают вопросы к нашим властям. Про ковидные ограничения нам чуть ли не все уши прожужжали, а сами делают все чтобы ситуацию усугубить.

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