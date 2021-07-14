Россия возобновит авиасообщение с двумя странами Европы

17:31 14.07.2021

Россия откроет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом объявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Полеты в эти страны начнутся с 24 июля.

Регулярные рейсы будут происходить на взаимной основе из Москвы в Париж и Ниццу, на каждом направлении будет действовать по четыре рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга также будут летать самолеты в Париж и Ниццу, но с частотой два рейса еженедельно.

В Чехию можно будет отправиться из Москвы в Прагу, в неделю будут совершаться по четыре рейса.

Франция внесла Россию в «красный» список стран, из которых можно въезжать. В этом случае правила въезда практически одинаковы для вакцинированных от коронавируса и невакцинированных граждан. У въезжающего должна быть веская причина: гражданство Франции или Евросоюза (во втором случае ПМЖ должно быть во Франции), французский или европейский ВНЖ (также с основным местом проживания во Франции), работа в сфере перевозок, работа в дипломатическом представительстве, консульском учреждении или международной организации, или транзит во Франции менее 24 часов.