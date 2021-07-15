У военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

15:35 15.07.2021

Военные столкнулись с проблемой получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к Минобороны. О невозможности получить QR-коды в столице в том числе заявили два сотрудника Минобороны и член семьи еще одного военного.

По информации издания, проблема с QR-кодами возникла из-за ограничений на передачу персональных данных военнослужащих. При этом, как рассказал один из собеседников, близкий к одному из профильных ведомств, проблема с QR-кодами затронула только военных и не касается гражданских служащих министерства.

«Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — сообщил он. Как рассказал источник издания, в данный момент варианты решения проблемы обсуждаются профильными ведомствами, включая соцблок кабмина. Среди прочих, одним из выходов могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода.

Как отмечал ранее РБК, сложности с получением QR-кодов уже возникали и у сотрудников ФСБ и ФСО. Тогда сообщалось, что это могло произойти из-за того, что силовики обслуживаются в ведомственных поликлиниках, данные которых не вносят в регистр ЕМИАС.