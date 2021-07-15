Россия оказалась третьей в мире по запросам на удаление контента в Twitter

Фото с сайта pixabay.com

Россия вышла на третье место среди государств, направляющих Twitter запросы об удалении размещенного на платформе контента. Доклад о запросах размещен на сайте компании.

Всего за отчетный период с июля по декабрь 2020 года Twitter получил 38,5 тысячи запросов на удаление контента. В докладе отмечается, что из них одобрены около 29%. Специалисты подчеркивают, что 94% от общего числа заявок поступили из пяти стран: Японии, Индии, России, Турции и Южной Кореи.

Лидер рейтинга — Япония, которая направила 16 649 запросов (43% от общего числа). Большая часть этих запросов была связана с нарушением законодательства в отношении наркотиков, кредитования и др. Из Индии Twitter зафиксировал 18% от всех запросов (6971).

Первую тройку замыкает Россия, на которую пришлись 16% заявок. Из 6 351 запроса в судебном порядке были направлены 569. В докладе также отмечается, что количество обращений из РФ снизилось на 29% по сравнению с первой половиной 2020 года, когда их было 8 949. Большая часть запросов (64%) связаны с российскими законами, запрещающими пропаганду суицида.

Весной 2021 года Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на территории России и пригрозил сервису блокировкой за отказ от удаления запрещенного контента. Это первый случай применения всерьез закона о «суверенном рунете», принятого в 2019 году.

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