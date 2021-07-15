Солист «Хора Турецкого» умер после заражения коронавирусом

Фото со страницы в Instagram

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID-19. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!» — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что артист три недели боролся с коронавирусом. При этом даже после госпитализации Горячев пытался сохранять позитивный настрой. Ему было 50 лет.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. Он окончил Московское хоровое училище имени Свешникова, а в 2003 году впервые встретился с «Хором Турецкого», в составе которого в итоге выступал почти 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.07.2021, 00:20
    Гость: Главное- жидкий чип не ввели.

    Ничего, в ковид-концлагере эту недоработку исправили.
    "При этом даже после госпитализации Горячев пытался сохранять позитивный настрой", но не длолго.
    Я, так случалось, бывал в "оптимизированных" медпалатах. Там полы не моет НИКТО, кроме близких лежащих. В "красные зоны" близких не пускают...

  4. 15.07.2021, 20:53
    Гость: Не, всем рисуют кАвид

    Как в прошлом годув Италии, родственникам за это предлагали хоолшую страхоаку

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Спасская башня © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
На женщину, жестко задержанную в МФЦ полицией, завели уголовное дело
Возьмет ли Китай Россию на Луну?
Избранное
Кинопремьера «Паркет»: танец на краю ядерного реактора
Ольга Куриленко: «Красота – это счастье, а счастье есть красота»
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Есть спрос - будет и предложение: вот вам липовая прививка!
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Маццола: если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то станет игроком основного состава
6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования
Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения
Обзор KIA Optima и отзывы реальных владельцев
Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?
Что общего между делом «вагнеровцев» и заговором с целью убийства Лукашенко