Солист «Хора Турецкого» умер после заражения коронавирусом

19:36 15.07.2021

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID-19. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!» — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что артист три недели боролся с коронавирусом. При этом даже после госпитализации Горячев пытался сохранять позитивный настрой. Ему было 50 лет.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. Он окончил Московское хоровое училище имени Свешникова, а в 2003 году впервые встретился с «Хором Турецкого», в составе которого в итоге выступал почти 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.