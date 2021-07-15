Солист «Хора Турецкого» умер после заражения коронавирусом
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID-19. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.
«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!» — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что артист три недели боролся с коронавирусом. При этом даже после госпитализации Горячев пытался сохранять позитивный настрой. Ему было 50 лет.
Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. Он окончил Московское хоровое училище имени Свешникова, а в 2003 году впервые встретился с «Хором Турецкого», в составе которого в итоге выступал почти 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
артист три недели боролся с коронавирусом.
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что за бред..
Ничего, в ковид-концлагере эту недоработку исправили.
"При этом даже после госпитализации Горячев пытался сохранять позитивный настрой", но не длолго.
Я, так случалось, бывал в "оптимизированных" медпалатах. Там полы не моет НИКТО, кроме близких лежащих. В "красные зоны" близких не пускают...
И что такого?
Как в прошлом годув Италии, родственникам за это предлагали хоолшую страхоаку
Двухлетняя дочь?