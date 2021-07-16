В Москве и Подмосковье отменили систему QR-кодов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене с 19 июля системы QR-кодов
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что с 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, введеная для кафе, ресторанов, музеев и массовых мероприятий.
По словам Собянина, отмена связана с тем, что система свою задачу выполнила и большая часть московских компаний вакцинировала 60% сотрудников.
Аналогичное решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таким образом, с 19 июля в Подмосковье также отменяется система обязательной проверки QR-кодов у посетителей предприятий общепита.
«С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны», - написал Воробьев.
Напомним, с конца июня без QR-кода нельзя было попасть в заведения общепита, а также на массовые мероприятия численностью более 500 человек. При этом по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД» продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в испании у власти партия Социалистов.. Левые.
как вы левые там друг друга делите на тех кто всех левее и красивее, нормальным людям по барабану.
вы попрежнему НЕ понимaете что такое Левая идеология..как это не смешно.
вот вам для размышлений цитатка британского Принца:
"только Социализм может спасти планету.".
Таких цитат я вагон и тележку имею от разных монархов и верховных гадпыталыстов.
странно когда европейские монархи как один социалисты..
странное же дело, когда богатейшие банкиры например, вдруг выступают за коммунизм и социализм..
но это только странно для зомбированных лучшим учением совков - которым запрещали изучать историю.
а если бы вы в самом деле историю изучали,
то ничего странного для вас бы не было - все Очевидно.
вам никогда не говорили на самом деле Всей Правды.
вам давали от силы Половину правды..
ВВ круче СС.
Он сегодня сказал, что с ковидом покончено.
Туда намордник надеть ещё проще.
Единственное, надо будет перед входом в кафе показывать...
Думается мне, что отменили не из-за улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а из-за растущего недовольства населения, которое уже выплескиваться наружу стало.
Второй раз за месяц хочу отметить достойное поведение многих москвичей.
Это именно они своим отказом от походов по ресторанам и кафе заставили тунгуса московского пойти на попятную.
Первым достойным поступком был отказ от турпутёвок в Краснодарский край.
Сопротивляясь неофашистским поползновениям, люди отказались от своих "хотелок".
И это пример для остальных.
Только массовыми акциями мы сможем заставить неофашистов ослабить свою удушающую хватку.
Но избавиться от фашизма можно только одним способом - уничтожением.