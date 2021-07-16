В Москве и Подмосковье отменили систему QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене с 19 июля системы QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что с 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, введеная для кафе, ресторанов, музеев и массовых мероприятий.

По словам Собянина, отмена связана с тем, что система свою задачу выполнила и большая часть московских компаний вакцинировала 60% сотрудников.

Аналогичное решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таким образом, с 19 июля в Подмосковье также отменяется система обязательной проверки QR-кодов у посетителей предприятий общепита.

«С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны», - написал Воробьев.

Напомним, с конца июня без QR-кода нельзя было попасть в заведения общепита, а также на массовые мероприятия численностью более 500 человек. При этом по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД» продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2021, 19:58
    Гость: gvozd

    в испании у власти партия Социалистов.. Левые.
    как вы левые там друг друга делите на тех кто всех левее и красивее, нормальным людям по барабану.
    вы попрежнему НЕ понимaете что такое Левая идеология..как это не смешно.
    вот вам для размышлений цитатка британского Принца:
    "только Социализм может спасти планету.".
    Таких цитат я вагон и тележку имею от разных монархов и верховных гадпыталыстов.
    странно когда европейские монархи как один социалисты..
    странное же дело, когда богатейшие банкиры например, вдруг выступают за коммунизм и социализм..
    но это только странно для зомбированных лучшим учением совков - которым запрещали изучать историю.
    а если бы вы в самом деле историю изучали,
    то ничего странного для вас бы не было - все Очевидно.
    вам никогда не говорили на самом деле Всей Правды.
    вам давали от силы Половину правды..

  3. 16.07.2021, 19:13
    Гость: Сергей

    Туда намордник надеть ещё проще.
    Единственное, надо будет перед входом в кафе показывать...

  4. 16.07.2021, 18:58
    Гость: Stalker

    Думается мне, что отменили не из-за улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а из-за растущего недовольства населения, которое уже выплескиваться наружу стало.

  5. 16.07.2021, 18:16
    Гость: советский

    Второй раз за месяц хочу отметить достойное поведение многих москвичей.
    Это именно они своим отказом от походов по ресторанам и кафе заставили тунгуса московского пойти на попятную.
    Первым достойным поступком был отказ от турпутёвок в Краснодарский край.
    Сопротивляясь неофашистским поползновениям, люди отказались от своих "хотелок".
    И это пример для остальных.
    Только массовыми акциями мы сможем заставить неофашистов ослабить свою удушающую хватку.
    Но избавиться от фашизма можно только одним способом - уничтожением.

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