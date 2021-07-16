В Москве и Подмосковье отменили систему QR-кодов

14:23 16.07.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене с 19 июля системы QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что с 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, введеная для кафе, ресторанов, музеев и массовых мероприятий.

По словам Собянина, отмена связана с тем, что система свою задачу выполнила и большая часть московских компаний вакцинировала 60% сотрудников.

Аналогичное решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таким образом, с 19 июля в Подмосковье также отменяется система обязательной проверки QR-кодов у посетителей предприятий общепита.

«С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны», - написал Воробьев.

Напомним, с конца июня без QR-кода нельзя было попасть в заведения общепита, а также на массовые мероприятия численностью более 500 человек. При этом по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД» продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое.