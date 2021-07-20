В аэропорту Внуково вернули курительные комнаты
В столичном аэропорту Внуково вновь появились курительные комнаты. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.
Четыре курилки находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две расположены около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и 29, еще две — около телетрапов № 8 и 17.
Отмечается, что все курилки вмешают до восьми человек, но сейчас из-за ограничений на фоне эпидемии COVID-19 число посетителей курительных комнат сокращено до двух. Комнаты оснащены специальным вентиляционным оборудованием и мощной системой фильтрации.
Внуково стал уже вторым московским аэропортом, вернувшим курилки. 17 января 2021 года сообщалось об открытии таких комнат в Шереметьево.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года. В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, который предусматривает возвращение в аэропорты изолированных помещений для курения. Их можно оборудовать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Денег нет, а тут на ровном месте чистая прибыль. Русский народ непрактичный.
Россия страна чудес,и свадьбы были безалкогольные ,и стукачи были всегда готовые услужить начальству.
я как и большинство курить начал в армии.
был период когда выкуривал по 2-3 пачки в день.
бросил.
не курю даже не помню сколько, лет 20.
я Всегда бы Против этого коммуняцкого насилия над людьми - мол ты гад Не Будешь курить, потому что мы тебе так приказываем.
это уже начало фашизма.. все начинается с малого.
и сразу было видно, что политическая кампания.
в последствии, будучи в сша я Увидел откуда ноги росли - это была политическая программа демпартии сша..
как и практически Все нововведения в бывшем совке - навязывались под Диктат Левых сша.
А жизнь-то налаживается. Осталось только вернуть ещё выпивательные комнаты, и всё будет нищак!
разврат.