В аэропорту Внуково вернули курительные комнаты

12:32 20.07.2021

В столичном аэропорту Внуково вновь появились курительные комнаты. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

Четыре курилки находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две расположены около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и 29, еще две — около телетрапов № 8 и 17.

Отмечается, что все курилки вмешают до восьми человек, но сейчас из-за ограничений на фоне эпидемии COVID-19 число посетителей курительных комнат сокращено до двух. Комнаты оснащены специальным вентиляционным оборудованием и мощной системой фильтрации.

Внуково стал уже вторым московским аэропортом, вернувшим курилки. 17 января 2021 года сообщалось об открытии таких комнат в Шереметьево.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года. В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, который предусматривает возвращение в аэропорты изолированных помещений для курения. Их можно оборудовать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр.