Президент РФ получит право продлять срок службы высших офицеров

Президент РФ получит право самостоятельно определять срок продления контрактов для маршалов, генералов и адмиралов флота по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму в минувший понедельник.

Согласно законопроекту, по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота", после достижения ими предельного возраста. Срок продления определяет президент.

В настоящее время для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта на больший срок. 

Законопроект также предусматривает возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы с имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет; а также с имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.

Законопроект внесен президентом РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 17:29
    Гость: ABCD

    а что Шойгу на пенсии делать? Из мраморного фонтана в усадьбе золотых рыбок ловить? Все они будут сидеть в креслах до упора, пока оттуда на орудийном лафете не вынесут. Это ещё советский синдром преподобных старцев политбюро.
    Помнится Гегемон "критиковал" КПСС за то, что там одни деды и старцы были. И что? Самому 70 почти. И собрался до 104 лет на троне сидеть. Не смешно всё это уже.
    Для друзей будут сам определять возраст на должности а всем остальным закон о максимальном возрасте на госслужбе?

  2. 20.07.2021, 14:45
    Гость: МММ

    Интересно, это кто проявляет инициативу. ВВП хочет обнулять Шойгу. Или Шойгу не хочет оторваться от кормушки?

  4. 20.07.2021, 13:20
    Гость: Ник

    Опыт управления СССР старцами уже есть - страна развалилась и разграбилась.А сегодняшние управляющие старцы хотят тоже самое и с Россией? Ну не способны российские старцы чем-либо управлять -здоровье и мозги уже не те,что были в молодости.Мало ли что хочется поуправлять до ста лет,но надо и самим трезво оценивать свои способности и возможности и не ждать чтобы вынесли с работы вперед ногами.

  5. 20.07.2021, 12:45
    Гость: Не каждый лейтенант

    Доживет до генерала,про полковников и говорить нечего,пора увеличивать производство лафетов,коро в мастерских похоронных дел по всей стране—«изготавливаю лафеты по индивидуальным проектам»,или адмиральские памперсы с крылышками,впитывают все и не оставляют следов,объем 1ведро,предназначены для стратегических решений в течении 1часа,для смены не понадобится адьютант,3пары по цене одной

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