Президент РФ получит право продлять срок службы высших офицеров

10:18 20.07.2021

Президент РФ получит право самостоятельно определять срок продления контрактов для маршалов, генералов и адмиралов флота по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму в минувший понедельник.

Согласно законопроекту, по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота", после достижения ими предельного возраста. Срок продления определяет президент.

В настоящее время для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта на больший срок.

Законопроект также предусматривает возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы с имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет; а также с имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.

Законопроект внесен президентом РФ.