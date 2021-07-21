В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях

21:52 21.07.2021

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа, сообщает РИА Новости.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.



