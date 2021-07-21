В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях
Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа, сообщает РИА Новости.
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
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вместе с международной мафией трансгендеров и их покровители в Думе и Кремле продолжают наступление на институт семьи и его дискриминацию.
Во-первых, "внутренний паспорт" РФ паспортом не является, а является удостоверением личности и должен содержать данные, дающие информацию о личности: физические данные, дату рождения, место жительства, образец личной подписи, фото, дату выдачи, срок действия.
Загранпаспорт: имя, фамилию, дату рождения, национальность, дату выдачи, срок действия.
Которые будут показывать дамам чистый паспорт ("ты куда, Одиссей, от жены, от детей?"), а потом брать деньги взаймы и исчезать в голубой дали...
Мошенники тоже будут очень довольны!
Меньше любопытных будет.
Очередная победа геев.
На мой взгляд это решение продавили российские геи, которым я некоторое время назад предлагал разрешить сочетаться законным браком имея в виду то, что в их папортах появятся штампы, в котором будет вписаны их супруги, по которым их можно было бы безошибочно выявлять например при приеме на работу или при заселении в гостиницу, или при найме квартиры, или в любом другом случае, когда требуется предъявление паспорта.
Пусть геи не радуются раньше времени своей кажущейся победе, так как следующая администрация однозначно отменит это решение.