В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях

Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа, сообщает РИА Новости.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2021, 01:13
    Гость: Суррогатные мамашки и папашки

    вместе с международной мафией трансгендеров и их покровители в Думе и Кремле продолжают наступление на институт семьи и его дискриминацию.

  2. 21.07.2021, 23:43
    Гость: какол в США®

    Во-первых, "внутренний паспорт" РФ паспортом не является, а является удостоверением личности и должен содержать данные, дающие информацию о личности: физические данные, дату рождения, место жительства, образец личной подписи, фото, дату выдачи, срок действия.
    Загранпаспорт: имя, фамилию, дату рождения, национальность, дату выдачи, срок действия.

  3. 21.07.2021, 23:41
    Гость: Мечты многоженцев

    Которые будут показывать дамам чистый паспорт ("ты куда, Одиссей, от жены, от детей?"), а потом брать деньги взаймы и исчезать в голубой дали...
    Мошенники тоже будут очень довольны!

  5. 21.07.2021, 23:08
    Гость: Во геи дают

    Очередная победа геев.
    На мой взгляд это решение продавили российские геи, которым я некоторое время назад предлагал разрешить сочетаться законным браком имея в виду то, что в их папортах появятся штампы, в котором будет вписаны их супруги, по которым их можно было бы безошибочно выявлять например при приеме на работу или при заселении в гостиницу, или при найме квартиры, или в любом другом случае, когда требуется предъявление паспорта.
    Пусть геи не радуются раньше времени своей кажущейся победе, так как следующая администрация однозначно отменит это решение.

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