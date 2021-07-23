Набиуллина заявила о снижении цен на продукты «борщевого набора»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость базовых продуктов «борщевого набора» уменьшилась. При этом она считает, что их стоимость продолжит снижаться и в будущем.
«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор"», - заявила она.
Глава регулятора предполагает, что ситуация с колебанием цен была «сезонной историей» и не связана с подорожанием сахара и подсолнечника.
«В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», - цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
про морковь и свеклу не высказывалась. А она точно уверена, что подешевел? Кто следующий? Бастрыкин? Шойгу?
на горох почему подняли?
Винни Пух и "тучка".
Ещё и мясо? Ну вы батенька гурман.
Героиня одного фильма предалгала из себя мясной ряд сделать. Вот из этой точно надо бы.