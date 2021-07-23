Набиуллина заявила о снижении цен на продукты «борщевого набора»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость базовых продуктов «борщевого набора» уменьшилась. При этом она считает, что их стоимость продолжит снижаться и в будущем. 

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор"», - заявила она. 

Глава регулятора предполагает, что ситуация с колебанием цен была «сезонной историей» и не связана с подорожанием сахара и подсолнечника.

«В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», - цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.07.2021, 22:07
    Гость: Только эта еще

    про морковь и свеклу не высказывалась. А она точно уверена, что подешевел? Кто следующий? Бастрыкин? Шойгу?

  5. 23.07.2021, 20:58
    Гость: алко50

    Героиня одного фильма предалгала из себя мясной ряд сделать. Вот из этой точно надо бы.

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