Набиуллина заявила о снижении цен на продукты «борщевого набора»

18:34 23.07.2021

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость базовых продуктов «борщевого набора» уменьшилась. При этом она считает, что их стоимость продолжит снижаться и в будущем.

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор"», - заявила она.

Глава регулятора предполагает, что ситуация с колебанием цен была «сезонной историей» и не связана с подорожанием сахара и подсолнечника.

«В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», - цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.