МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

Российский и заграничный паспорта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект МВД, допускающий изъятие загранпаспортов у должников, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. 

Документ предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у лиц, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за рубеж, например, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Гражданин должен быть проинформирован о данной мере в течение дня. Полномочия изымать паспорта получит дознаватели службы принудительного исполнения. 

Изъятые паспорта будут передаваться в орган, который их выдал. Гражданин сможет вернуть паспорт после исполнения своих обязательств. 

Также законопроект вводит основания для признания загранпаспортов недействительными. В частности, речь идет о том, если владелей сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. В таких случаях загранпаспорт аннулируется спустя 6 месяцев после наступления соответствующих обстоятельств.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.07.2021, 14:41
    Гость: gvozd

    внесудебное ограничение прав граждан - просто по хотелке мента..
    это произвол называется.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
Долой дам и господ!
Избранное
10 симптомов лейкемии
«Забытый эпизод "перестройки" - нашествие советских телевизоров на Польшу»
«"Закручивание гаек" ничего не решит, оно работает только для законопослушных граждан»
Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО
Кукишъ «Live At Underground TV»
Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
Запад меняет версию о происхождении коронавируса
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки