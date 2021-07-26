МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

13:15 26.07.2021

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект МВД, допускающий изъятие загранпаспортов у должников, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Документ предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у лиц, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за рубеж, например, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Гражданин должен быть проинформирован о данной мере в течение дня. Полномочия изымать паспорта получит дознаватели службы принудительного исполнения.

Изъятые паспорта будут передаваться в орган, который их выдал. Гражданин сможет вернуть паспорт после исполнения своих обязательств.

Также законопроект вводит основания для признания загранпаспортов недействительными. В частности, речь идет о том, если владелей сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. В таких случаях загранпаспорт аннулируется спустя 6 месяцев после наступления соответствующих обстоятельств.