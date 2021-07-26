Якутского «шамана» Габышева отправили на принудительное лечение
Якутский городской суд 26 июля назначил принудительные меры медицинского характера Александру Габышеву который называет себя "шаманом".
"Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением", - приводит сообщение суда ТАСС.
Впервые о Габышеве СМИ заговорили летом 2019 года, когда тот пошел в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина и восстановить народовластие". Планировалось, что поход продлится два года, но в сентябре шаман был задержан на федеральной трассе "Байкал" и возвращен в Якутск. Против него тогда возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В октябре психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.
В мае 2020 года он был принудительно помещен в психиатрическую больницу Якутска: его задержал ОМОН под предлогом того, что "шаман" не хочет проходить тест на коронавирус. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто коммунист? Вова?
Если он коммунист то я цветной телевизор.
Он сам публично сказал, что он "приверженец либеральным ценностям" (на Ютубе есть фильм)
Вы уже похоже свихнулись на почве "большевиков" и коммунистов. называя всю сионистко троцикисткую власовскую мразь коммунистами.
" его задержал ОМОН под предлогом того, что "шаман" не хочет проходить тест на коронавирус."
- не верю, что у "шамана" получилось-бы то, что он декларировал, но насколько-же всего боится гнилая главная крыса - одного человека, под очевидно фуфловым предлогом - задерживал ОМОН!
Почему-то вспоминается украинский "беркут" - как они, чтобы свои шкуры спасти, поняв, что их дубинки им в этом не помогут - на коленях выпрашивали прощения...
Который с перепугу велел схватить шамана:
Изгнать "гаранта" бубном был в силах ли колдун?..
Если же в разуме царёк, то ну он и пердун!
Очевидно что шаман косит под дурака, имитируя мужичка из тундры. Ясно, что дегенерата раскрутят на то, кто за ним стоит, кто мутит якутов, говоря что "все алмазы будут ваши, поделите". Ясно что не добита Якутская ячейка, её финансирование и её связи с иноагентами, её прикрытие во власти. Потому как путешествующий в комфорте на машине чел с охранниками, переодевающийся в шамана перед очередным городом , чтобы провести спектакль пешего хода, не тот, за кого себя выдаёт.
Он давно этот зоопарк организован. Можно даже на экскурсию, но зверей там почему - то тщательно скрывают.