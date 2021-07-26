Якутского «шамана» Габышева отправили на принудительное лечение

10:23 26.07.2021

Якутский городской суд 26 июля назначил принудительные меры медицинского характера Александру Габышеву который называет себя "шаманом".

"Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением", - приводит сообщение суда ТАСС.

Впервые о Габышеве СМИ заговорили летом 2019 года, когда тот пошел в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина и восстановить народовластие". Планировалось, что поход продлится два года, но в сентябре шаман был задержан на федеральной трассе "Байкал" и возвращен в Якутск. Против него тогда возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В октябре психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.

В мае 2020 года он был принудительно помещен в психиатрическую больницу Якутска: его задержал ОМОН под предлогом того, что "шаман" не хочет проходить тест на коронавирус. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").