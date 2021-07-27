В России могут учредить всероссийский День отца

22:21 27.07.2021

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в России может появиться День отца, который подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей.

«Когда ко мне обратились отцы с предложением установить такой праздник, как День отца, я с радостью поддержала инициативу», - цитирует слова омбудсмена ТАСС.

«В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей», - добавила Кузнецова.

Также она отметила, что Конституция РФ «связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в отрыве друг от друга представить их невозможно». В настоящее время данный праздник уже отмечается в 28 регионах.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца в третье воскресенье октября. Данное предложение поступило от Кузнецовой и было поддержано министерством.