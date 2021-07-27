В России могут учредить всероссийский День отца

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в России может появиться День отца, который подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей.

«Когда ко мне обратились отцы с предложением установить такой праздник, как День отца, я с радостью поддержала инициативу», - цитирует слова омбудсмена ТАСС.

«В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей», - добавила Кузнецова.

Также она отметила, что Конституция РФ «связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в отрыве друг от друга представить их невозможно». В настоящее время данный праздник уже отмечается в 28 регионах.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца в третье воскресенье октября. Данное предложение поступило от Кузнецовой и было поддержано министерством.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
«Как прошлогодний снег»: Германия показала, насколько Украина «важна» Европе
Валентин Катасонов. Об издержках вакцинации, которые невозможно скрыть
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Избранное
Кто выдал секреты британской провокации против России
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника
«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
Избавляемся от флюса народными методами
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Как избежать одиночества? Советы от экспертов
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса