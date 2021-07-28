Минюст разрешил заключать браки дома и в больнице

10:51 28.07.2021

Минюст опубликовал приказ, который разрешает в особых обстоятельствах регистрировать брак дома, в больнице или другой организации. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении», — отмечается в документе.

На заключение брака вместе с дорогой дается 2,5 часа. Приказ Минюста вступит в силу в начале августа.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева сообщила «Российской газете», что особыми обстоятельствами могут считаться беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и т.д.

«При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — сказала она.