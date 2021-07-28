Минюст разрешил заключать браки дома и в больнице

Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин

Минюст опубликовал приказ, который разрешает в особых обстоятельствах регистрировать брак дома, в больнице или другой организации. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении», — отмечается в документе.

На заключение брака вместе с дорогой дается 2,5 часа. Приказ Минюста вступит в силу в начале августа.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева сообщила «Российской газете», что особыми обстоятельствами могут считаться беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и т.д.

«При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — сказала она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 18:46
    Гость: тд

    Оттож...главное штампа в паспорте нет и можно сколько угодно раз браковатьсЯ ...интересно а,в кашенскрй как процедура будет проходить. Как ,дома .. сколько будет стоить выездная бригада бракеров?Или самообслуживание?

  3. 28.07.2021, 12:59
    Гость: Шило

    ОрегееееАнально! Можно добавить: в подьезде, подвале, лесу и тд и тп, где прихватит!

  4. 28.07.2021, 12:28
    Гость: Старый

    Помирает состоятельный, но одинокий пациент... Не дадим же пропасть даром его богатству! Все отпишем главврачу, как супругу!

  5. 28.07.2021, 12:01
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    А ведь и в самом деле, ну почему бы и нет?
    Только сейчас до меня дошло, насколько мы затурканы, закрепощены и втиснуты в искусственно созданные самые неудобные рамки.
    Требованиям традиций предков, требованиями общежития, требованиями законов людских, требованиями законов экономики, физики, химии...., да хрен знает еще какими требованиями.
    Ладно бы требованиями, нарушение которых выходит себе дороже , но сколько их дурацких, нелогичных, высосанных из пальца людьми подобными Путину? Но протолкнутых ими через все бюрократические процедуры и возведенные в ранг закона.
    Особенно отягощена такими требованиями жизнь русского народа, чьи правители особенно склонны к чиновьичьим играм, да настолько, что у нас чиновник и раньше и сегодня правит бал.
    Слава Аллаху, вытащен на свет не русский Мишустианин, не то андроид, не то голубых кровей потомок драконов. И при нем не только забрезжил слабый рассвет в экономике, но и вдруг, абсолютно нелогично и непоследовательно, однако очень правильно и хорошо, убрали ,наконец, одно такое требование, созданное Путиным советских времен.

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