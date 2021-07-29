Жалобу на продление ареста Фургала рассмотрят в закрытом режиме

15:34 29.07.2021

Свидетели по уголовному делу обвиняемого в убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявили о поступивших в их адрес угрозах, в связи с этим жалоба на продление его ареста будет рассматриваться в закрытом заседании.

«Двое свидетелей сообщили, что в их адрес поступают угрозы. (...) В связи с этим прошу провести процесс в закрытом режиме», - цитирует «Интерфакс» слова прокурора.

При этом защита опровергла эти сведения и настаивала на открытом судебном разбирательстве. По словам адвоката Михаила Карапетяна, довод прокурора об угрозах надуманный, так как «источник этих угроз не установлен».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом процессе, представители СМИ покинули зал.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года. В настоящее время он содержится под арестом в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгении Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

Сам Фургал свою вину не признает. Срок ареста был продлен до 7 октября.