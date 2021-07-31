«Роскосмос» запустит новую МКС в 2028 году

18:13 31.07.2021

В связи с завершением эксплуатации Международной космической станции в 2028 году в работу будет запущена новая российская орбитальная станция. Такое решение было принято на заседании президиума научно-технического совета «Роскосмоса».

«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)»,— цитирует сообщение «Роскосмоса» «Коммерсант».

Новая станция «должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», заявили в госкорпорации.

Пока создается российская орбитальная станция нового поколения, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна провести анализ российского сегмента МКС и принять меры по поддержанию его работоспособности и безопасности. Также РКК разработает и согласует с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.