«Роскосмос» запустит новую МКС в 2028 году

В связи с завершением эксплуатации  Международной космической станции в 2028 году в работу будет запущена новая российская орбитальная станция. Такое решение было принято на заседании президиума научно-технического совета «Роскосмоса».

«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)»,— цитирует сообщение «Роскосмоса» «Коммерсант».

Новая станция «должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», заявили в госкорпорации.

Пока создается российская орбитальная станция нового поколения, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна провести анализ российского сегмента МКС и принять меры по поддержанию его работоспособности и безопасности. Также РКК разработает и согласует с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.08.2021, 04:17
    Гость: В.М.

    Кстати, крымский мост в основном, китайцы стоили, россиянцы были на подхвате) А без западных судов и специалистов уже год 100км трубы газпремовские "специалисты" уложить не могут...
    Вона, по всей Африке небоскребы в столицах стоят!! Ага, негры освоили высотное строительство и вот-вот к альфе Центавра полетят)

  2. 01.08.2021, 01:54
    Гость: такиминадо

    Сударь! Вы действительно верите в то, что все соседи России враз обезумили и начали её поливать грязью? Вот, до 14-го года с художествами РФ в Крыму и Украине были взаимовыгодными партнерами (Вы лично помните международное положение РФ в 13-ом году? Нет? Тогда поднимите архивы новостей и аналитических статей того времени), а тут вдруг раз - и обезумели, все вместе, напасть такая на них нашла. Может, все-таки это с Россией что-то стало не так?

  3. 01.08.2021, 00:11
    Гость: Хе

    Причем здесь мост и поток? Собрался лететь на нём в космос?
    =
    Тупому пригожинскому стаду лишь бы промычать какую-нибудь чушь.

  5. 01.08.2021, 00:04
    Гость: Ванёк,

    из тебя эксперт, как из г..а пуля.
    1. Не станция Наука, а модуль. И не "Пирс", а "Причал".
    2. Делали не "прочистку воздуха( регламентные работы)", а продувку топливной системы гелием после аварийной ситуации для обеспечения безопасности космонавтов.
    3. Возникшие аварийные ситуации при запуске модуля "Наука":
    - при старте забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. В результате запуск перенесли с 15 июля на 21 июля.
    - в начале полета неполадки в топливной системе и системе автоматической стыковки «Курс».
    - нештатное срабатывание двигателей модуля при стыковке с МКС.
    - разгерметизация модуля "Звезда" после корректировки орбиты МКС двигателями модуля и "Прогресса".
    ---
    Что касается новой станции, можно совершенно точно сказать, что к 2028 году её точно не будет. Если уж построенный модуль "Наука" не могли запустить 12 лет, то есть большие сомнения в достижении указанных сроков. Из планируемых 4 модулей готов только один (и тот не запущен) и ещё один в стадии постройки, да и "Ангара" не готова.
    Скорей всего будет очередной долгострой с туманными перспективами.

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