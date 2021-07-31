«Роскосмос» запустит новую МКС в 2028 году
В связи с завершением эксплуатации Международной космической станции в 2028 году в работу будет запущена новая российская орбитальная станция. Такое решение было принято на заседании президиума научно-технического совета «Роскосмоса».
«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)»,— цитирует сообщение «Роскосмоса» «Коммерсант».
Новая станция «должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», заявили в госкорпорации.
Пока создается российская орбитальная станция нового поколения, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна провести анализ российского сегмента МКС и принять меры по поддержанию его работоспособности и безопасности. Также РКК разработает и согласует с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кстати, крымский мост в основном, китайцы стоили, россиянцы были на подхвате) А без западных судов и специалистов уже год 100км трубы газпремовские "специалисты" уложить не могут...
Вона, по всей Африке небоскребы в столицах стоят!! Ага, негры освоили высотное строительство и вот-вот к альфе Центавра полетят)
Сударь! Вы действительно верите в то, что все соседи России враз обезумили и начали её поливать грязью? Вот, до 14-го года с художествами РФ в Крыму и Украине были взаимовыгодными партнерами (Вы лично помните международное положение РФ в 13-ом году? Нет? Тогда поднимите архивы новостей и аналитических статей того времени), а тут вдруг раз - и обезумели, все вместе, напасть такая на них нашла. Может, все-таки это с Россией что-то стало не так?
Причем здесь мост и поток? Собрался лететь на нём в космос?
=
Тупому пригожинскому стаду лишь бы промычать какую-нибудь чушь.
Не понял... А причем здесь МКС? Если РОСС?
из тебя эксперт, как из г..а пуля.
1. Не станция Наука, а модуль. И не "Пирс", а "Причал".
2. Делали не "прочистку воздуха( регламентные работы)", а продувку топливной системы гелием после аварийной ситуации для обеспечения безопасности космонавтов.
3. Возникшие аварийные ситуации при запуске модуля "Наука":
- при старте забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. В результате запуск перенесли с 15 июля на 21 июля.
- в начале полета неполадки в топливной системе и системе автоматической стыковки «Курс».
- нештатное срабатывание двигателей модуля при стыковке с МКС.
- разгерметизация модуля "Звезда" после корректировки орбиты МКС двигателями модуля и "Прогресса".
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Что касается новой станции, можно совершенно точно сказать, что к 2028 году её точно не будет. Если уж построенный модуль "Наука" не могли запустить 12 лет, то есть большие сомнения в достижении указанных сроков. Из планируемых 4 модулей готов только один (и тот не запущен) и ещё один в стадии постройки, да и "Ангара" не готова.
Скорей всего будет очередной долгострой с туманными перспективами.