В России разрабатывается парашютная система для десантирования собак
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал подвесную систему для десантирования служебных собак. Устройство позволяет спускать с воздушных судов собак весом до 45 килограммов.
В настоящее время животное может прыгать с высоты до 4000 метров (в планах разработка кислородного оборудования, которое позволит прыгать с высоты до 8000 метров) вместе с парашютистом или в сопровождении парашютиста и кинолога. Испытание планируется завершить до конца текущего года, а в 2022 году должны начаться поставки в Минобороны РФ.
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РОСТЕХ ЭТО
Полное наименование на русском языке — Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Генеральный директор корпорации — Сергей Чемезов (с 26 ноября 2007 года). Штаб-квартира располагается в Москве по адресу: Малая Пироговская улица, 19.
Это вам не кот начхал..высокотехнологично будут спускать собак, но непонятно ЗАЧЕМ?
Большие сомнения посещают, типа, зачем?
Экологи с зелёными назовут это явление геноцидом и будут правы.
Современные вертолёты имеют статический потолок как раз до этих самых 8000 метров. На небольшие площадки садятся пепелацы типа Ан-2 и туча аналогов с приставкой STALL. Ну, а если уж совсем неймётся, существуют парашютные подвесные системы типа Тандем, в которые запихнуть пса можно при самых немудрёных доработках. Правда, хочется пожелать собаке, чтобы во время спуска она смогла бы откусить какой-нибудь член у своего мучителя. Это что-то сродни тому, как в РККА пёсиков бросали под танки Вермахта. Неужто дела ныне столь же плохи?
Всё-таки, тут, видимо, дело в гешефте. Сейчас модно пиарить супер-проекты, типа, сверхзвуковой бизнесджет из бомбёра Ту-160, беспилотное электро-аэро-такси в мегаполисах и прочие чудеса для страны, в которой бытовое электричество-"лампочка Ильича" всё ещё вожделенная мечта в некоторых поселениях.
Ростехам с Технодинамиками некогда думать о мелочах...
А с хомячками как быть?! Хотелось бы их не только десантировать, но и выпустить, например на Марс!!
И потом, я без коровы на Луну ну ни шагу не сделаю. Как без коровы???
Вы что!!!!????
Золотые унитазы будут искать?
А меня кот достал. Когда будет система для катапультирования котов в ад?