В России разрабатывается парашютная система для десантирования собак

Большие сомнения посещают, типа, зачем?

Экологи с зелёными назовут это явление геноцидом и будут правы.

Современные вертолёты имеют статический потолок как раз до этих самых 8000 метров. На небольшие площадки садятся пепелацы типа Ан-2 и туча аналогов с приставкой STALL. Ну, а если уж совсем неймётся, существуют парашютные подвесные системы типа Тандем, в которые запихнуть пса можно при самых немудрёных доработках. Правда, хочется пожелать собаке, чтобы во время спуска она смогла бы откусить какой-нибудь член у своего мучителя. Это что-то сродни тому, как в РККА пёсиков бросали под танки Вермахта. Неужто дела ныне столь же плохи?

Всё-таки, тут, видимо, дело в гешефте. Сейчас модно пиарить супер-проекты, типа, сверхзвуковой бизнесджет из бомбёра Ту-160, беспилотное электро-аэро-такси в мегаполисах и прочие чудеса для страны, в которой бытовое электричество-"лампочка Ильича" всё ещё вожделенная мечта в некоторых поселениях.

Ростехам с Технодинамиками некогда думать о мелочах...