В России разрабатывается парашютная система для десантирования собак

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал подвесную систему для десантирования служебных собак. Устройство позволяет спускать с воздушных судов собак весом до 45 килограммов.

В настоящее время животное может прыгать с высоты до 4000 метров (в планах разработка кислородного оборудования, которое позволит прыгать с высоты до 8000 метров) вместе с парашютистом или в сопровождении парашютиста и кинолога. Испытание планируется завершить до конца текущего года, а в 2022 году должны начаться поставки в Минобороны РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 00:02
    Гость: Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»

    РОСТЕХ ЭТО
    Полное наименование на русском языке — Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

    Генеральный директор корпорации — Сергей Чемезов (с 26 ноября 2007 года). Штаб-квартира располагается в Москве по адресу: Малая Пироговская улица, 19.

    Это вам не кот начхал..высокотехнологично будут спускать собак, но непонятно ЗАЧЕМ?

  2. 02.08.2021, 23:39
    Гость: М-да!

    Большие сомнения посещают, типа, зачем?
    Экологи с зелёными назовут это явление геноцидом и будут правы.
    Современные вертолёты имеют статический потолок как раз до этих самых 8000 метров. На небольшие площадки садятся пепелацы типа Ан-2 и туча аналогов с приставкой STALL. Ну, а если уж совсем неймётся, существуют парашютные подвесные системы типа Тандем, в которые запихнуть пса можно при самых немудрёных доработках. Правда, хочется пожелать собаке, чтобы во время спуска она смогла бы откусить какой-нибудь член у своего мучителя. Это что-то сродни тому, как в РККА пёсиков бросали под танки Вермахта. Неужто дела ныне столь же плохи?
    Всё-таки, тут, видимо, дело в гешефте. Сейчас модно пиарить супер-проекты, типа, сверхзвуковой бизнесджет из бомбёра Ту-160, беспилотное электро-аэро-такси в мегаполисах и прочие чудеса для страны, в которой бытовое электричество-"лампочка Ильича" всё ещё вожделенная мечта в некоторых поселениях.
    Ростехам с Технодинамиками некогда думать о мелочах...

  3. 02.08.2021, 23:16
    Гость: Репа

    А с хомячками как быть?! Хотелось бы их не только десантировать, но и выпустить, например на Марс!!
    И потом, я без коровы на Луну ну ни шагу не сделаю. Как без коровы???
    Вы что!!!!????

  5. 02.08.2021, 23:00
    Гость: НАрмальный пацан

    А меня кот достал. Когда будет система для катапультирования котов в ад?

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