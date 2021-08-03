В Якутии из-за пожаров сгорело больше 4 млн гектаров леса

Площадь сгоревшего леса в Якутии превысила 4 млн гектаров, что по площади сравнимо с Данией или Швейцарией. В регионе сохраняется жаркая погода, температура достигает 30 градусов тепла. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.

За последние сутки площадь якутских пожаров увеличилась на 344 тысячи гектаров, это новый суточный рекорд. Предыдущий был зафиксирован накануне, сообщает Business FM

Сейчас в регионе тушат 950 тысяч гектаров. Минобороны России направило в республику еще одну сводную инженерную роту и специальную технику. 

В соцсетях появляются кадры, как жители якутских городов и поселков сдувают слой пепла с машин. В каких-то населенных пунктах из-за густого дыма не видно солнца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 20:18
    Гость: ВАДИК

    ДА ПУСТЬ ВСЕ ЛЕСА СГОРЯТ ВСЁ РАВНО ЗА ТАКИЕ ЦЕНЫ СЕЙЧАС НА МАТЕРИАЛЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НЕЧЕГО НЕ КУПИТЬ.ППРЕДЛАГАЮ депутатам из единой россии срочно ввести повышенный налог на ископаемую глину. Так как народ будет делать мазанки..

  2. 03.08.2021, 20:10
    Гость: Старый

    Поджигатели, дядя, в кремле. Разогнали лесников 15 лет назад, вот получите "рыночный" результат. Вычти за лес у них из зряплаты.

  4. 03.08.2021, 20:00
    Гость: blog2038,.

    Ключевая фраза "и даже не слышали".
    .
    Наивно полагать, что пожары начались только после распада СССР.

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