В Якутии из-за пожаров сгорело больше 4 млн гектаров леса

15:02 3.08.2021

Площадь сгоревшего леса в Якутии превысила 4 млн гектаров, что по площади сравнимо с Данией или Швейцарией. В регионе сохраняется жаркая погода, температура достигает 30 градусов тепла. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.

За последние сутки площадь якутских пожаров увеличилась на 344 тысячи гектаров, это новый суточный рекорд. Предыдущий был зафиксирован накануне, сообщает Business FM.

Сейчас в регионе тушат 950 тысяч гектаров. Минобороны России направило в республику еще одну сводную инженерную роту и специальную технику.

В соцсетях появляются кадры, как жители якутских городов и поселков сдувают слой пепла с машин. В каких-то населенных пунктах из-за густого дыма не видно солнца.