Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Министерство труда и социальной защиты РФ сократило список запрещенных для женщин профессий, исключив из него авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко. 

Соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 1 марта 2022 года. Документ признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

Как отмечает агентство, данный подпункт включает в себя работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась сенатор Святенко. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.08.2021, 17:28
    Гость: Капитан Очевидность

    "С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась сенатор Святенко." (С)
    А когда баба-авиационный техник свалит в декрет, проверять техническое состояние самолета перед полетом за нее будет сенатор Святенко?

  3. 03.08.2021, 15:43
    Гость: gvozd

    это что самая Важная проблема в рф, где Массово нарушаются права работников?
    далее:
    "несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности."
    -
    а речь идет не только и не Столько о ее правах.
    речь идет о Безопасности Полетов и жизнях пилотов и пассажиров.
    то что способности женщин резко снижаются каждый месяц например в определенные дни - это Установленный Факт.
    и кто будет отвечать в случае катастрофы?
    и под занавес.
    это НЕнормально, когда гражданские права граждан рф по своему Произволу отнимает или наоброт расширяет какой то никому неведомый и НЕИзбранный/неподотчетный госчиновник.

  5. 03.08.2021, 13:54
    Гость: полухохол

    Вот новость-то?!Вы где в сегодняшней России отыскали АВИАЦИЮ?!"Перспективный"истребитель,мягко выражаясь со странным названием и тот из дерева!Физиология у дам не та, чтобы "участки тела" были в "мазуте" и тавоте"....

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