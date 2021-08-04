Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что воспринял предложение президента РФ Владимира Путина войти в список «Единой России» «как большую честь и высочайшее доверие». Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».
В этом вопросе «согласия не требовалось», сказал глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу, один из основателей партии, на выборах в Госдуму идет под первым номером в общефедеральной части списка «Единой России». Имена лидеров списка предложил предвыборному съезду партии власти Путин.
«Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое», – заявил министр. В общефедеральную четверку списка избирательного объединения «Единство и Отечество – Единая Россия» он уже входил в 2003 г. – вместе с главой МВД и будущим спикером Госдумы Борисом Грызловым, а также мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.
На других выборах после этого список вел только один человек: в 2007 г. – президент Владимир Путин, а в 2011 и 2016 гг. – Дмитрий Медведев (сначала в статусе президента, затем премьер-министра). В этом году Дмитрий Медведев список не возглавил, а помимо Сергея Шойгу в общефедеральную часть списка вошли глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
―Список, товарищ Сухов.
―Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай!
Не надо себя тешить. По изучайте его семейный бизнес и бизнес его друзей, его недвижимость и вам все сразу станет понятно.
Я всегда за Зюганова и Грудинина.
У этого такого была конкретная фамилия - Микоян. И говорилось так:"От Ильча до Ильча без инфаркта и паралича"
Власть пошла по кругу сведи своих, внутри "Кремлёвских стен".
И проголосуют за Кажупетовича по всей видимости там же.