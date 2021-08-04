Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы

11:40 4.08.2021

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что воспринял предложение президента РФ Владимира Путина войти в список «Единой России» «как большую честь и высочайшее доверие». Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».

В этом вопросе «согласия не требовалось», сказал глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу, один из основателей партии, на выборах в Госдуму идет под первым номером в общефедеральной части списка «Единой России». Имена лидеров списка предложил предвыборному съезду партии власти Путин.

«Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое», – заявил министр. В общефедеральную четверку списка избирательного объединения «Единство и Отечество – Единая Россия» он уже входил в 2003 г. – вместе с главой МВД и будущим спикером Госдумы Борисом Грызловым, а также мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

На других выборах после этого список вел только один человек: в 2007 г. – президент Владимир Путин, а в 2011 и 2016 гг. – Дмитрий Медведев (сначала в статусе президента, затем премьер-министра). В этом году Дмитрий Медведев список не возглавил, а помимо Сергея Шойгу в общефедеральную часть списка вошли глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.