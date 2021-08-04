Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы

© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что воспринял предложение президента РФ Владимира Путина войти в список «Единой России» «как большую честь и высочайшее доверие». Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».

В этом вопросе «согласия не требовалось», сказал глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу, один из основателей партии, на выборах в Госдуму идет под первым номером в общефедеральной части списка «Единой России». Имена лидеров списка предложил предвыборному съезду партии власти Путин.

«Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое», – заявил министр. В общефедеральную четверку списка избирательного объединения «Единство и Отечество – Единая Россия» он уже входил в 2003 г. – вместе с главой МВД и будущим спикером Госдумы Борисом Грызловым, а также мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

На других выборах после этого список вел только один человек: в 2007 г. – президент Владимир Путин, а в 2011 и 2016 гг. – Дмитрий Медведев (сначала в статусе президента, затем премьер-министра). В этом году Дмитрий Медведев список не возглавил, а помимо Сергея Шойгу в общефедеральную часть списка вошли глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2021, 18:08
    Гость: Белое солнце пустыни

    ―Список, товарищ Сухов.
    ―Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай!

  2. 04.08.2021, 17:54
    Гость: Русский

    Не надо себя тешить. По изучайте его семейный бизнес и бизнес его друзей, его недвижимость и вам все сразу станет понятно.

  4. 04.08.2021, 17:33
    Гость: трек

    У этого такого была конкретная фамилия - Микоян. И говорилось так:"От Ильча до Ильча без инфаркта и паралича"

  5. 04.08.2021, 17:29
    Гость: ABCD

    Власть пошла по кругу сведи своих, внутри "Кремлёвских стен".
    И проголосуют за Кажупетовича по всей видимости там же.

Все комментарии (30)
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