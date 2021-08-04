Гендиректор «Калашникова» покинет должность досрочно

10:52 4.08.2021

Гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов покинет свой пост досрочно. Как пишет "Интерфакс", 10 августа совет директоров концерна рассмотрит вопрос об отставке Тарасова и назначении нового гендиректора.

Как напоминает агентство, Тарасов возглавил "Калашников" в сентябре 2019 года, сменив Владимира Дмитриева. Ранее Тарасов был управляющим директором концерна.

По данным "Интерфакса", место гендиректора может занять экс-руководитель концерна "Техмаш" Владимир Лепин. "Его кандидатура будет выдвинута на совете директоров. Он уже исполняет обязанности гендиректора", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.