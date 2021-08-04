Путин разрешил двойное гражданство для жителей Южной Осетии

21:39 4.08.2021

Владимир Путин одобрил проект соглашения между Россией и Южной Осетией о вопросах двойного гражданства.

Документ предоставляет право гражданам Южной Осетии получать российское гражданство, не отказываясь от своего. Россияне также смогут получить гражданство Южной Осетии, не отказываясь от российского, сообщает «Парламентская газета».

Лицо с двумя гражданствами будет пользоваться правами на соцобеспечение, образование и медобслуживание по закону той страны, на территории которой постоянно проживает. Аналогичное правило устанавливается и в отношении службы в армии (прохождение военной службы по контракту может регулироваться отдельными соглашениями).

Министерству иностранных дел России разрешается вносить в документ изменения, «не имеющие принципиального характера». Ведомству также поручено подписать соглашение по достижении договорённости с югоосетинской стороной.

Также отмечается, что лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Южной Осетии и не утратившим его на день подачи заявления, которые достигли совершеннолетия, предоставляется право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Напомним, в прошлом году Путин подписал закон об упрощенном порядке получения российского гражданства. В частности, документ освободил соискателей от необходимости 5-летнего проживания в России, а также от требования иметь законный источник дохода.