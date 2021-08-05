В Москве задержан мужчина, выбросивший 3-летнего ребенка из окна

14:43 5.08.2021

В четверг, 5 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1996 года рождения, который накануне выбросил из окна квартиры на пятом этаже своего 3-летнего сына.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в Москве, был обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты, сообщается на сайте ведомства.

По сообщениям СМИ, Леонид Кудрявцев находился в квартире со своим малолетным сыном и тещей. Мама ребенка была в отъезде. Между мужчиной и бабушкой мальчика произошла ссора, Кудрявцев решил выместить злость на ребенке и выбросил его из окна.

Мальчик выжил, но получил тяжелейшие травмы. После страшного удара об асфальт он не потерял сознание, лежал на земле и разговаривал сначала с подбежавшими к нему людьми, а потом с приехавшими на место происшествия врачами, описывает события РЕН ТВ. Мальчик все время повторял, что ему очень больно.

Отец, по словам очевидцев, сначала наблюдал за происходящим из окна, а затем скрылся босиком, в трусах и футболке. Сегодня утром он сам вернулся к подъезду дома. При задержании сопротивления не оказывал.

Следственный комитет опубликовал кадры допроса Кудрявцева.