Путин назвал главную причину пожаров и паводков в России

16:37 5.08.2021

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - цитирует Путина ТАСС.

По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

В этом году во многих российских регионах сложилась очень неблагоприятная пожароопасная обстановка. Так, в Якутии площадь сгоревшего леса превысила 4 млн гектаров, что по площади сравнимо с Данией или Швейцарией. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.