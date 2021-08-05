Путин назвал главную причину пожаров и паводков в России

© KM.RU, ГУ МЧС России по Челябинской области

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - цитирует Путина ТАСС.

По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками. 

В этом году во многих российских регионах сложилась очень неблагоприятная пожароопасная обстановка. Так, в Якутии площадь сгоревшего леса  превысила 4 млн гектаров, что по площади сравнимо с Данией или Швейцарией. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.08.2021, 22:07
    Гость: НАрмальный пацан

    Главную причину пожаров в России сегодня, назвали харьковские болельщики в 2014 г.

  4. 05.08.2021, 22:05
    Гость: стали использовать кукурузу в кормах.Оттуда и газы

    Охренеть... Так вот с чего сектантов Преподобной Гретты пучит...
    Вы подошли к теме гораздо основательнее, респект!

  5. 05.08.2021, 21:56
    Гость: Точно, глобальное потепление

    А вот это уже чисто физически! Сообщающиеся сосуды: Солнце/лесные пожары/коровки есть и в РФ, и в Швейцарии. Но площадь разная, потому, если на на малом цилиндре положить швейцарские часики Пескова или ... не важно кого, то они уравновесят леса, поля и даже райцентр РФ на большом цилиндре!

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