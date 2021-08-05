Путин назвал главную причину пожаров и паводков в России
Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата.
"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - цитирует Путина ТАСС.
По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".
На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.
В этом году во многих российских регионах сложилась очень неблагоприятная пожароопасная обстановка. Так, в Якутии площадь сгоревшего леса превысила 4 млн гектаров, что по площади сравнимо с Данией или Швейцарией. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вас, бандеровских бандюков, навозный жук признает!
он знает толк...
Главную причину пожаров в России сегодня, назвали харьковские болельщики в 2014 г.
Охренеть... Так вот с чего сектантов Преподобной Гретты пучит...
Вы подошли к теме гораздо основательнее, респект!
А вот это уже чисто физически! Сообщающиеся сосуды: Солнце/лесные пожары/коровки есть и в РФ, и в Швейцарии. Но площадь разная, потому, если на на малом цилиндре положить швейцарские часики Пескова или ... не важно кого, то они уравновесят леса, поля и даже райцентр РФ на большом цилиндре!