В Якутии пожары приблизились к территории нефтебазы, людей эвакуируют

13:07 7.08.2021

В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.

Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы.

Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8.

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) действует 159 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 на общей площади свыше 4 тыс. гектар, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 3 180 человек и 448 единиц техники.

Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики.

Начата эвакуация жителей села из-за перехода пожара на постройки. Сейчас там горят и жилые домадома.