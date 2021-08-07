В Якутии пожары приблизились к территории нефтебазы, людей эвакуируют

В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.

Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы.

Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8. 

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) действует 159 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 на общей площади свыше 4 тыс. гектар, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 3 180 человек и 448 единиц техники.

Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики. 

Начата эвакуация жителей села из-за перехода пожара на постройки. Сейчас там горят и жилые домадома.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.08.2021, 16:03
    Гость: Русский

    Главное спасти турецкие курорты. Да здравствует едРо и несменяемый нулевой.

  4. 07.08.2021, 15:42
    Гость: алко50

    Нужно еще в Турцию послать пожарных, там нужнее. Греция тоже в огне, надо бы послать российских пожарных.

Все комментарии (18)
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