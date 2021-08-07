В Якутии пожары приблизились к территории нефтебазы, людей эвакуируют
В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.
«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.
Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы.
Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8.
В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) действует 159 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 на общей площади свыше 4 тыс. гектар, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 3 180 человек и 448 единиц техники.
Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики.
Начата эвакуация жителей села из-за перехода пожара на постройки. Сейчас там горят и жилые домадома.
Комментарии читателей Оставить комментарий
городок двухсотлетний выгорел.
В Турции тушат самолётами РФии !
Главное спасти турецкие курорты. Да здравствует едРо и несменяемый нулевой.
Нужно еще в Турцию послать пожарных, там нужнее. Греция тоже в огне, надо бы послать российских пожарных.
Путин озабочен пожарами в Турции, но не в России!