Россияне стали больше экономить на похоронных услугах
Россияне стали экономить на ритуальных услугах, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Росстата.
По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, тогда как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%.
Всего в первом полугодии 2021 года россияне потратили на ритуальные услуги в общей сложности 36,9 млрд рублей, тогда как в 2020 году в период с января по июнь эти траты составили 34,07 млрд рублей.
Средний чек при организации похорон составляет в текущем году 30 тысяч рублей, тогда как год назад россияне тратили около 50 тыс. рублей.
Отмечается также, что россияне стали чаще выбирать кремацию, которая на 40% дешевле традиционных захоронений. Существенное снижение выручки наблюдается и в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил.
Однако, по мнению экспертов, данные Росстата не полностью отражают ситуацию, так как около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Те, которые считать пытаются — вредители и враги народа! Смерть им!
Эт-та да! Не могу удержаться от аплодисментов! (Жаль, что здесь нельзя лайков ставить: замечание, имхо, побило бы все рекорды).
Как же, как же без этого: "Хоронили тещу — порвали три баяна!"
Ваши похороны — это не Ваша забота.
Я как-то попытался родственникам наказать, что меня надо будет сжечь, а пепел развеять (или не брать из крематория). Но меня послали. Меня (атеиста!), вероятнее всего, и отпоют, и закопают, и на могилку плакать приходить будут, место заготовлено. (Может, врут? Но — непохоже.)
Так что умирайте спокойно, не заморачивайтесь.
Жениться можно и без свадьбы, тупо расписавшись в ЗАГСе и потратившись исключительно на госпошлину.
Помереть так экономно не получится.
Так что включаем голову, думаем и больше не кидаемся амбициозными "НЕ ври".