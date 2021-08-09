Россияне стали больше экономить на похоронных услугах

11:00 9.08.2021

Россияне стали экономить на ритуальных услугах, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, тогда как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%.

Всего в первом полугодии 2021 года россияне потратили на ритуальные услуги в общей сложности 36,9 млрд рублей, тогда как в 2020 году в период с января по июнь эти траты составили 34,07 млрд рублей.

Средний чек при организации похорон составляет в текущем году 30 тысяч рублей, тогда как год назад россияне тратили около 50 тыс. рублей.

Отмечается также, что россияне стали чаще выбирать кремацию, которая на 40% дешевле традиционных захоронений. Существенное снижение выручки наблюдается и в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил.

Однако, по мнению экспертов, данные Росстата не полностью отражают ситуацию, так как около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.