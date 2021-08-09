Россияне стали больше экономить на похоронных услугах

Россияне стали экономить на ритуальных услугах, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года, тогда как объем выручки ритуальных агентств по всей России увеличился лишь на 9%.

Всего в первом полугодии 2021 года россияне потратили на ритуальные услуги в общей сложности 36,9 млрд рублей, тогда как в 2020 году в период с января по июнь эти траты составили 34,07 млрд рублей. 

Средний чек при организации похорон составляет в текущем году 30 тысяч рублей, тогда как год назад россияне тратили около 50 тыс. рублей.

Отмечается также, что россияне стали чаще выбирать кремацию, которая на 40% дешевле традиционных захоронений. Существенное снижение выручки наблюдается и в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил. 

Однако, по мнению экспертов, данные Росстата не полностью отражают ситуацию, так как около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.08.2021, 14:58
    Гость: Прохожий

    Эт-та да! Не могу удержаться от аплодисментов! (Жаль, что здесь нельзя лайков ставить: замечание, имхо, побило бы все рекорды).

  4. 09.08.2021, 14:50
    Гость: Прохожий

    Ваши похороны — это не Ваша забота.
    Я как-то попытался родственникам наказать, что меня надо будет сжечь, а пепел развеять (или не брать из крематория). Но меня послали. Меня (атеиста!), вероятнее всего, и отпоют, и закопают, и на могилку плакать приходить будут, место заготовлено. (Может, врут? Но — непохоже.)
    Так что умирайте спокойно, не заморачивайтесь.

  5. 09.08.2021, 14:09
    Гость: ИВСу

    Жениться можно и без свадьбы, тупо расписавшись в ЗАГСе и потратившись исключительно на госпошлину.
    Помереть так экономно не получится.
    Так что включаем голову, думаем и больше не кидаемся амбициозными "НЕ ври".

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