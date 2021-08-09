Умер один из авторов Конституции РФ правозащитник Сергей Ковалев

10:19 9.08.2021

Известный правозащитник и один из авторов Конституции России Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни, пишет "Интерфакс".

В сообщении говорится, что правозащитник скончался ранним утром 9 августа во сне.

В возрасте 91 года умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, первый российский уполномоченный по правам человека, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.

Сергей Ковалев родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. С 1968 года он активно стал заниматься правозащитой деятельностью. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР - первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране.

За выпуск самиздата в 1975 году он был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. После отбытия срока он поселился в Калинине, а в Москву вернулся в 1987 году.

После освобождения он был избран в Верховный совет РСФСР. Избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993-1996 годах. Он также является одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.

В 2006 году Ковалев вступил в партию "Яблоко", а также был избран сопредседателем "правозащитной фракции" партии. С 2012 по 2019 год он был членом федерального политического комитета "Яблока".