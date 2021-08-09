Умер один из авторов Конституции РФ правозащитник Сергей Ковалев
Известный правозащитник и один из авторов Конституции России Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни, пишет "Интерфакс".
В сообщении говорится, что правозащитник скончался ранним утром 9 августа во сне.
В возрасте 91 года умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, первый российский уполномоченный по правам человека, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.
Сергей Ковалев родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. С 1968 года он активно стал заниматься правозащитой деятельностью. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР - первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране.
За выпуск самиздата в 1975 году он был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. После отбытия срока он поселился в Калинине, а в Москву вернулся в 1987 году.
После освобождения он был избран в Верховный совет РСФСР. Избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993-1996 годах. Он также является одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.
В 2006 году Ковалев вступил в партию "Яблоко", а также был избран сопредседателем "правозащитной фракции" партии. С 2012 по 2019 год он был членом федерального политического комитета "Яблока".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А мог бы еще жить и воплощать в российский менталитет американские "ценности". Посмотрим по зомбиящику кто принесет цветочки.
Земля чище стала.
И пусть земля ему будет стекловатой!
Чуть чище стал воздух в России!
Время беспощадно и распыляет на атомы и молекулы даже либерастов как С.Ковалев. Плесень на теле России возникшая еще во времена кукурузника расцвела пышным цветов по время иуды Горьби и в корне загубила не только СССР,но и Россию. Этот Ковалев был один из активистов либерального движения по развалу СССР и он на полную катушку использовал тему прав человека ради расшатывания советского менталитета где коллективизм (права коллектива) всегда шли впереди прав личности. Спекуляция этой темы ради уничтожения СССР вот главная цель этого "пгавозащитника" и пусть за это черти наслаждаются его криками в аду. Не жалейте предателей страны так как вы этим сами становитесь предателем и врагом народа.