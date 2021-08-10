Бывший глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате

Сергей Такоев

Сергей Такоев, бывший председатель правительства Северной Осетии, был задержан по подозрению в растрате средств из регионального бюджета «в особо крупном размере».

Также были задержаны экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и гендиректор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

«В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», - сообщили в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.08.2021, 17:06
    Гость: У него алиби

    Он не растратил, а откатил сказочнику на дворец с золотым унитазом и ёршиком. Кавказская душа щедра, почти как душа питерского пацана из подворотни.

  2. 10.08.2021, 14:39
    Гость: личный опыт

    они воруют, как дышат. Без этого не могут. Болезнь такая. Лечится свинцовыми пилюлями.

  4. 10.08.2021, 13:20
    Гость: А,что ОЗАТЭ дышит?!

    Там только же директорский кабинет и остался. Остальное всяким торговым центрам распродано

Все комментарии (6)
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