Бывший глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате
Сергей Такоев, бывший председатель правительства Северной Осетии, был задержан по подозрению в растрате средств из регионального бюджета «в особо крупном размере».
Также были задержаны экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и гендиректор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.
«В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», - сообщили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он не растратил, а откатил сказочнику на дворец с золотым унитазом и ёршиком. Кавказская душа щедра, почти как душа питерского пацана из подворотни.
они воруют, как дышат. Без этого не могут. Болезнь такая. Лечится свинцовыми пилюлями.
беспартийный?
Там только же директорский кабинет и остался. Остальное всяким торговым центрам распродано
член ерки?