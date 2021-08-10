Бывший глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате

13:06 10.08.2021

Сергей Такоев, бывший председатель правительства Северной Осетии, был задержан по подозрению в растрате средств из регионального бюджета «в особо крупном размере».

Также были задержаны экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и гендиректор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

«В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», - сообщили в ведомстве.