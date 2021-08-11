Гинцбург пообещал зарегистрировать детскую вакцину от COVID-19 в сентябре

10:50 11.08.2021

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи надеется зарегистрировать вакцину от COVID-19 для детей и подростков к середине сентября. Об этом рассказал директор института, академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".

По словам Гинцбурга, сейчас готовится отчет перед проведением расширенной второй фазы клинических испытаний. "К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - отметил он, добавив, что когда дети вернутся к обучению, общество может столкнуться с проблемами распространения COVID-19 в начале среди школьников, затем среди взрослых.

Сейчас исследования проходят два варианта "детской" вакцины: это "Спутник V" в разведении 1:10 и в разведении 1:5. Вакцина в разведении 1:10 не дает никаких побочных эффектов, формируя очень сильный иммунный ответ. Вакцина в разведении 1:5 в качестве побочных эффектов дает повышение температуры в пределах 37,5 градусов.