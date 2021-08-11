Гинцбург пообещал зарегистрировать детскую вакцину от COVID-19 в сентябре
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи надеется зарегистрировать вакцину от COVID-19 для детей и подростков к середине сентября. Об этом рассказал директор института, академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
По словам Гинцбурга, сейчас готовится отчет перед проведением расширенной второй фазы клинических испытаний. "К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - отметил он, добавив, что когда дети вернутся к обучению, общество может столкнуться с проблемами распространения COVID-19 в начале среди школьников, затем среди взрослых.
Сейчас исследования проходят два варианта "детской" вакцины: это "Спутник V" в разведении 1:10 и в разведении 1:5. Вакцина в разведении 1:10 не дает никаких побочных эффектов, формируя очень сильный иммунный ответ. Вакцина в разведении 1:5 в качестве побочных эффектов дает повышение температуры в пределах 37,5 градусов.
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Пока все вакцины не пройдут полный цикл испытаний прививать недоделанной вакциной детей есть преступление. Ничего не имею против того чтобы Гинцбург в первую очередь привил своих внуков детским вариантом "Спутник-V" если у него их есть. Моя дочь была вынуждена привиться этой жидкостью и через два месяца заражение по полной,тромбоз,боли в сердце,кашель хотя ей всего 40 лет и ничем кроме гриппы и ангины ранее не болела.
Русские люди не давайте себя убивать. Хотят поставить на конвейр вакцинацию, чтобы убить естественный уникальный иммунитет человека. Вакцинация нужна только больным и людям со слабым иммунитетом, чтобы выжить. Людям здоровым и с хорошим иммунитетом эта вакционация категорически запрещена. Мы имеем с сильной разновидностью гриппа. Включайте мозги. Думайте сами.
Слишком много конспирологии в деле с короной. На передний план еврейское лобби в Кремле как обычно агрессивно и без всякого стеснения проталкивает своего Гинзбурга. Межлу прочим в СССР этот инититут вообще не специализироваося по ипедимеологии, только мощный "Вектор" в Новосибирске. Поэтому вдвойне странно, почему институт Гамалеи вообще этим занимается, получает мощное финансирование от государства, тиражируют рекламу на весь мир. Кто за этим стоит? Почему про Вектор ничего не слышно?
И на русских детей уже посягает.
Газета.Ru
В США выявили на 82% более летальный штамм коронавируса
Новый штамм коронавирусной инфекции «йота» с повышенной на 82% летальностью обнаружен в Нью-Йорке.
Национальная служба новостей
Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года.
РБК
В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет - на 46%, 65-74 лет - на 82%, старше 75 лет - 62%.
Московский Комсомолец
Ученые пришли к выводу, что йота-штамм коронавируса способен передаваться примерно на 15–25% быстрее других известных мутаций инфекции.
НО ПОКА "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО"
В центре «Вектор» сообщили, что йота-штамм коронавируса в России пока не выявлен. На сегодняшний день он распространен уже в 43 странах. В научном центре «Вектор» считают, что предпосылок для распространения йота-штамма коронавируса в России пока нет. ... Йота-штамм был выявлен в ноябре 2020 года в США и с того момента находился под наблюдением. Главный риск «йоты» в том, что он приводит к летальному исходу у пожилых людей в полтора, а то и в два раза чаще, чем другие штаммы вируса. ... Ранее АБН сообщало, что о новом варианте коронавируса рассказали специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка
Господи! Если ты есть, накажи этих проходимцев!