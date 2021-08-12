МИД России прокомментировал информацию о «языковых патрулях» в Казахстане

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые случаи проявления национализма в связи с информацией СМИ о так называемых "языковых патрулях" в республике. 

"Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых языковых патрулях, не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов. На это указывает заявление первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурена Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - цитирует ТАСС заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

Он также отметил, что в МИД РФ в курсе любой появляющейся в интернете информации такого рода. "Понятно, что эмоциональная реакция на нее не заставляет себя ждать. Она объясняется прежде всего особым вниманием наших граждан, политологов и депутатов к положению российских соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.

Ранее появилась информация о так называемых "языковых активистов" в Казахстане, которые устраивают провокации против пожилых людей славянской внешности, а потом под угрозой насилия заставляют их извиняться на камеру. Кроме того, публикуются видеозаписи рейдов по магазинам и государственным учреждениям республики. Активисты проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский, отвечают ли продавцы и госслужащие на казахском языке.

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