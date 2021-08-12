НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, пишет газета "Известия".

По данным издания, Госдума в октябре может принять правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Предполагается, что он защитит права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время законодательством не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным. 

В настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — поясняется в документе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 12.08.2021, 11:01
    Гость: очень

    Интересно!Это кто ж такой смелый и шустрый ,что сумел изъять накопления граждан находящиеся на хранении НПФ?

Все комментарии (5)
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