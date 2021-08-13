В Рослесхозе пожары в Якутии назвали «крупной термоточкой»

20:33 13.08.2021

Рослесхоз опроверг данные российского представительства Greenpeace о пожарах в Якутии, которое назвало масштабы возгорания одними из крупнейших в мире за последнее время и наносящими сильный урон.

«По данным ИСДМ-Рослесхоз, есть очень крупная термоточка на площади более 1,6 миллиона гектаров. Но это данные космического мониторинга. И эта термоточка включает в себя десяток лесных пожаров, зарегистрированных в ее границах», — заявили в пресс-службе Рослесхоза.

Ранее эксперт по лесному хозяйству Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что природный пожар в Якутии стал крупнейшем в мире за последние 20 лет, пишет Газета.RU.

Эколог также заявил, что пожары в Якутии наносят ущерб лесам и окружающему миру больший, чем в совокупности пожары в Греции, Турции, Италии, США и Канаде вместе взятых.

До этого спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса.