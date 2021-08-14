Путин поручил наградить посмертно экипаж разбившегося в Турции Бе-200

21:47 14.08.2021

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 во время тушения пожаров в Турции.

Глава государства также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить экипаж Бе-200 к государственным наградам посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг".

Сегодня, 14 августа, арендованный у России для тушения пожаров самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. Экипаж амолета состоял из 8 человек - это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции.

