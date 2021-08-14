Путин поручил наградить посмертно экипаж разбившегося в Турции Бе-200

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 во время тушения пожаров в Турции.  

Глава государства также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить экипаж Бе-200 к государственным наградам посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг".

Сегодня, 14 августа, арендованный у России для тушения пожаров самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. Экипаж амолета состоял из 8 человек -  это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.08.2021, 23:54
    Гость: Гость

    Вы такую дурь скажите грекам и армянам. Не зная истории, не пишите глупости.
    Бред не распространяйте с соц сетях.

  2. 14.08.2021, 23:00
    Гость: героического, заслуживающего госнаград, совершили

    Они выполняли ПРИКАЗ. У летунов особый приказ...

  4. 14.08.2021, 22:50
    Гость: Летунам - честь и слава, они выполнили приказ не смотря...

    Уродам, летунов туда отправивших, хотя бы выговор в приказе будет?
    Или это совместная программа по утилизации российских самолей?
    Турция, "по невероятной случайности" уже в который раз отличилась?!

Все комментарии (11)
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