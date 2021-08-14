Путин поручил наградить посмертно экипаж разбившегося в Турции Бе-200
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 во время тушения пожаров в Турции.
Глава государства также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить экипаж Бе-200 к государственным наградам посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:
"Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг".
Сегодня, 14 августа, арендованный у России для тушения пожаров самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. Экипаж амолета состоял из 8 человек - это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы такую дурь скажите грекам и армянам. Не зная истории, не пишите глупости.
Бред не распространяйте с соц сетях.
Они выполняли ПРИКАЗ. У летунов особый приказ...
"Они упали"
Уродам, летунов туда отправивших, хотя бы выговор в приказе будет?
Или это совместная программа по утилизации российских самолей?
Турция, "по невероятной случайности" уже в который раз отличилась?!
Он нас всех похоронит.Чтобы не восстановили Россию...