В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Это произошло у города Кахраманмараш на востоке Турции, сообщает телеканал NTV.

Самолет был арендован турецкой стороной у России для тушения пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства. Самолет принадлежал Министерству обороны РФ.

Экипаж потерпевшего крушение в Турции пожарного самолета состоял из 8 человек. По уточненным данным Минобороны России, это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции. 

Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. По предварительным данным, выживших нет.

Для выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы к месту крушения направляется комиссия Минобороны РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.08.2021, 23:50
    Гость: Произошла катастрофа, а у форумчан из незалежной радость

    Это именно про абрамабрамычей!
    Убили ТМЗ Молния - он доволен!
    Убили Саратовский Авиационный - он счастлив!
    Убили Коммунар, производивший авиационное вооружение - у абрамабрамыча оргазм!

  2. 14.08.2021, 23:37
    Гость: Ну почему же

    И в Крыму дворцы строятся , на радость и благоговение простым обывателям...

  3. 14.08.2021, 23:33
    Гость: Нож в псину

    Цветное кино с блаблакара показывает, что ничего не горело, облако выпущенной воды и домой.
    Может мало затушение? Страховку еще хотят получить от басурман, заставив ответить за сына юриста и вонючих свиней?

  4. 14.08.2021, 23:30
    Гость: остался белый след,

    Гугли "стружка с крыльев самолетов". Белый след только в небесной синеве значит стабильность.
    Этот самолет в горах не должен быть ВАЩЕ!

Все комментарии (62)
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