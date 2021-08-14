В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

15:52 14.08.2021

В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Это произошло у города Кахраманмараш на востоке Турции, сообщает телеканал NTV.

Самолет был арендован турецкой стороной у России для тушения пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства. Самолет принадлежал Министерству обороны РФ.

Экипаж потерпевшего крушение в Турции пожарного самолета состоял из 8 человек. По уточненным данным Минобороны России, это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции.

Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. По предварительным данным, выживших нет.

Для выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы к месту крушения направляется комиссия Минобороны РФ.