В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Это произошло у города Кахраманмараш на востоке Турции, сообщает телеканал NTV.
Самолет был арендован турецкой стороной у России для тушения пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства. Самолет принадлежал Министерству обороны РФ.
Экипаж потерпевшего крушение в Турции пожарного самолета состоял из 8 человек. По уточненным данным Минобороны России, это были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции.
Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. По предварительным данным, выживших нет.
Для выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы к месту крушения направляется комиссия Минобороны РФ.
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