Борца с коррупцией на таможне в Петербурге поймали на взятке

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали врио начальника службы по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении.

Борец с коррупцией на таможне Максим Розсыпало, по версии следствия, систематически получал взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, пишет "Деловой Петербург"

По версии следствия, в июле Розсыпало договорился с другими сотрудниками таможни, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за провоз без досмотра при таможенном оформлении. Врио главы антикоррупционного отдела запросил $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

"Посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-розыскных мероприятий", — сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская

Розсыпало задержали в момент получения денег. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", следствие будет просить суд о заключении под стражу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.08.2021, 20:32
    Гость: Бггггггг

    Так у нас такие "борцуны" через одного на всех государственных уровнях.
    Начиная с Борцуна с Борщевым Набором.

  4. 16.08.2021, 19:52
    Гость: напрочь

    сгнила вся правоохренительнаЯ система и все правоохренительные органы. Это больше, чем позор !

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