Борца с коррупцией на таможне в Петербурге поймали на взятке
В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали врио начальника службы по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении.
Борец с коррупцией на таможне Максим Розсыпало, по версии следствия, систематически получал взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, пишет "Деловой Петербург".
По версии следствия, в июле Розсыпало договорился с другими сотрудниками таможни, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за провоз без досмотра при таможенном оформлении. Врио главы антикоррупционного отдела запросил $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.
"Посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-розыскных мероприятий", — сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская
Розсыпало задержали в момент получения денег. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", следствие будет просить суд о заключении под стражу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Таможня БЕРЕТ добро.
Борца с борьбой борцуном не уборцить...
Так у нас такие "борцуны" через одного на всех государственных уровнях.
Начиная с Борцуна с Борщевым Набором.
сгнила вся правоохренительнаЯ система и все правоохренительные органы. Это больше, чем позор !
Жадность фраера сгубила, не учёл предвыборную ситуацию.