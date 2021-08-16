Борца с коррупцией на таможне в Петербурге поймали на взятке

17:17 16.08.2021

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали врио начальника службы по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении.

Борец с коррупцией на таможне Максим Розсыпало, по версии следствия, систематически получал взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, пишет "Деловой Петербург".

По версии следствия, в июле Розсыпало договорился с другими сотрудниками таможни, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за провоз без досмотра при таможенном оформлении. Врио главы антикоррупционного отдела запросил $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

"Посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-розыскных мероприятий", — сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская

Розсыпало задержали в момент получения денег. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", следствие будет просить суд о заключении под стражу.