Кабмин определился с датой проведения Всероссийской переписи населения

21:20 18.08.2021

Всероссийская перепись населения (ВПН) пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608" подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные огласят в IV квартале 2022 года.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.