Кабмин определился с датой проведения Всероссийской переписи населения

© KM.RU, Алексей Белкин

Всероссийская перепись населения (ВПН) пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608" подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября. 

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные огласят в IV квартале 2022 года.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2021, 23:25
    Гость: А с дураками этот ваш кабмин не желает....

    Вот дурак №1. Причем с инициативой. Такие бывают опасны.

  2. 18.08.2021, 22:19
    Гость: Старый

    А с дураками этот ваш кабмин не желает уже определиться? Почему-то людей лечить или учить образование профильное нужно, а все остальное дуракам типа можно. Им везде у нас дорога. С этим нужно что-то делать.

  3. 18.08.2021, 22:12
    Гость: какая перепись населения?

    В разгар эпидемии.Уж что,что,а перепись могла бы подождать.Или Ротшильды отчет срочно по переписи населения требуют?

  4. 18.08.2021, 21:39
    Гость: Бобёр

    Зачем спешить? Разумнее провести позже, ведь чем позже - тем меньше переписывать.

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