Кабмин определился с датой проведения Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения (ВПН) пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС.
Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608" подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные огласят в IV квартале 2022 года.
Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот дурак №1. Причем с инициативой. Такие бывают опасны.
А с дураками этот ваш кабмин не желает уже определиться? Почему-то людей лечить или учить образование профильное нужно, а все остальное дуракам типа можно. Им везде у нас дорога. С этим нужно что-то делать.
В разгар эпидемии.Уж что,что,а перепись могла бы подождать.Или Ротшильды отчет срочно по переписи населения требуют?
Зачем спешить? Разумнее провести позже, ведь чем позже - тем меньше переписывать.
подсчитать, сколько народу осталось.