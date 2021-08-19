ЦИК не увидел оснований для снятия Бутиной с выборов в Госдуму
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что «Единая Россия» предоставила в комиссию дополнительные документы о том, что к началу избирательной кампании кандидат в Госдуму от «Единой России» Мария Бутина не имеет иностранных активов.
По его словам, «в отношении всех кандидатов ЦИК проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки». «На момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов», - цитирует слова Булаева ТАСС.
Напомним, ранее КПРФ опубликовало сообщение «Партия защиты богачей выдаёт себя с головой». В нем указывалось, что «за последние недели всю страну потрясло решения ЦИКа и Верховного суда о снятии Павла Николаевича Грудинина с выборов». «Совершенно очевидно, что предъявленные обществу документы, якобы свидетельствующие о наличии у директора «Совхоза имени В.И. Ленина» офшорных счетов, не были оформлены надлежащим образом. Только ангажированный деятель будет отрицать факт осуществления политической расправы над талантливым хозяйственным руководителем и подлинным представителем интересов трудового народа», - отмечалось на сайте партии.
Также отмечалось, что «журналисты заинтересовались сотрудницей RT Марией Бутиной, задекларировавшей 65,2 млн. рублей годового дохода». «В качестве одного из источников дохода она указала американского гражданина Патрика Бирна. Последний признался, что во время тесного общения с россиянкой передавал в ФБР данные о ней. Кроме того, Мария Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости». Одновременно она имеет облигации 34 компаний, общая стоимость которых превышает 24 млн. рублей. В это число входят фирмы из США, из Мексики, из Великобритании, из Испании, из Индонезии», - отметили в КПРФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и воров!
Какой смысл вообще ходить на выборы устраиваемые по сути преступной воровской системой?
Эта система расстреляла из танковых пушек РСФСР и её конституцию-только за то что они этой системе не нравились.
При этом расстреле-погибли сотни невинных людей.
Вместо расстрелянных- эта система подсунули народу свою РФ, со своей конституцией и, совершив явное преступление-осталась абсолютно безнаказанной.
Эта безнаказанная система, однозначно расстреляет итоги голосования на любых выборах проводимых ею и подсунет вместо расстрелянных свои- это однозначно.
Неужели кто-нибудь будет ещё в этом сомневаться?
Ну и .... у неё... Волчий, хищный, жадный взгляд... Рьяно лезет в партию нуворишей.
Памфилова в разнос пошла,а главное она ничего и никого не боится.Еще бы, с такой КРЫШЕЙ! Все,нужные власти люди,пройдут на выборы,это условие власти для ЦИК. И оно будет выполнено.Вот и все.Неужели непонятно?
Два жулика!