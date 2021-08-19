ЦИК не увидел оснований для снятия Бутиной с выборов в Госдуму

17:17 19.08.2021

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что «Единая Россия» предоставила в комиссию дополнительные документы о том, что к началу избирательной кампании кандидат в Госдуму от «Единой России» Мария Бутина не имеет иностранных активов.

По его словам, «в отношении всех кандидатов ЦИК проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки». «На момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов», - цитирует слова Булаева ТАСС.

Напомним, ранее КПРФ опубликовало сообщение «Партия защиты богачей выдаёт себя с головой». В нем указывалось, что «за последние недели всю страну потрясло решения ЦИКа и Верховного суда о снятии Павла Николаевича Грудинина с выборов». «Совершенно очевидно, что предъявленные обществу документы, якобы свидетельствующие о наличии у директора «Совхоза имени В.И. Ленина» офшорных счетов, не были оформлены надлежащим образом. Только ангажированный деятель будет отрицать факт осуществления политической расправы над талантливым хозяйственным руководителем и подлинным представителем интересов трудового народа», - отмечалось на сайте партии.

Также отмечалось, что «журналисты заинтересовались сотрудницей RT Марией Бутиной, задекларировавшей 65,2 млн. рублей годового дохода». «В качестве одного из источников дохода она указала американского гражданина Патрика Бирна. Последний признался, что во время тесного общения с россиянкой передавал в ФБР данные о ней. Кроме того, Мария Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости». Одновременно она имеет облигации 34 компаний, общая стоимость которых превышает 24 млн. рублей. В это число входят фирмы из США, из Мексики, из Великобритании, из Испании, из Индонезии», - отметили в КПРФ.